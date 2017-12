Românii care vor să lucreze în domeniul financiar-bancar au la dispoziţie 1.200 de posturi vacante, în scădere cu peste 25% faţă de luna precedentă. Băncile caută în special consilieri, auditori interni, manageri de produs şi personal IT şi cer o experienţă de minimum doi ani. Cele mai multe oferte de angajare le are Banca Comercială Română (BCR), care are posturi libere în peste 15 oraşe. BRD angajează analişti credite IMM, cu cel puţin doi ani de experienţă în analiză financiară, manageri de produs, analişti de date şi ingineri de sistem. Volksbank caută ofiţeri de risc, specialişti în securitatea datelor, asistenţi juridici, project managers şi administratori de reţele IT. Raiffeisen Bank recrutează directori de agenţie, coordonatori de vânzări directe, ofiţeri de cont şi de colectare a creditelor. ING Bank caută consultanţi în vânzări de produse bancare către persoane fizice şi IMM-uri, în toate oraşele, în timp ce Banca Transilvania angajează consilieri bancari, cu minimum un an de experienţă în domeniul vânzărilor, pentru mai multe oraşe, printre care şi Constanţa.