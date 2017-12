12,4 milioane de dolari pentru „Muza” lui Brâncuşi

IDENTITATEA CUMPĂRĂTORULUI, SECRETĂ Sculptura „O muză”/„Une Muse”, de Constantin Brâncuşi, s-a vândut cu suma de 12,4 milioane de dolari, la licitaţia organizată de Casa Christie\'s, miercuri seară, la New York. „A fost un preţ bun, pentru o lucrare fantastică, încântătoare de-a dreptul, care a atras multă atenţie: când am anunţat-o, am fost contactaţi de persoane din întreaga lume, pentru că operele lui Brâncuşi sunt foarte rare şi extrem de căutate”, a declarat Brooke Lampley, Senior Vice-President al Christie\'s America şi al Licitaţiilor de Artă Impresionistă şi Modernă. Identitatea cumpărătorului nu a fost dată publicităţii, singurul lucru dezvăluit de organizatori fiind naţionalitatea: american, persoană privată. Preţul s-a încadrat în estimarea iniţială de 10 până la 15 milioane de dolari.

„MUZA” A DEVANSAT „COCOŞUL” LUI PICASSO Suma obţinută de organizatori pentru lucrarea faimosului Brâncuşi, „Muză”, a fost cea mai mare dintre sculpturile licitate, mai mult decât „Cocoşul” lui Picasso - 10,38 de milioane de dolari - şi „Piciorul” lui Giacometti - 11,2 milioane de dolari.

Preţul obţinut de lucrarea lui Brâncuşi la căderea ciocanului a fost de exact 11 milioane de dolari, la care se adaugă comisionul casei de licitaţii, calculat la 12,75 la sută din preţul de vânzare, ajungându-se la suma totală de 12.402.500 de dolari.

Cea mai mare sumă obţinută în cursul serii a fost pentru compoziţia Nymphéas (Nuferi), de Claude Monet, respectiv 43,8 milioane de dolari, lucrarea fiind estimată iniţial între 30 şi 50 de milioane. De asemenea, a fost stabilit şi un record de autor, cel mai mare preţ plătit vreodată pentru o pictură de Kandinsky, suma de 23,8 milioane de dolari pentru pânza „Studie für Improvisation 8”. „Am avut Monet, am avut Kandinsky şi am avut probabil una dintre cele mai frumoase sculpturi de la începutul secolului XX, modelată în gips, o operă absolut superbă, modernă şi nemuritoare. Nu există o modalitate de a înfăţişa capul omenesc mai elegant şi mai modern de cum a făcut-o Brâncuşi exact acum 100 de ani”, a apreciat coordonatorul licitaţiei, Andreas Rumbler.

„Muza” a fost modelată în gips de Constantin Brâncuşi în 1912, special pentru expoziţia Armory Show de la New York din 1913, alături de alte trei exponate.