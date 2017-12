125 de km de autostrăzi într-un an!

O scurtă retrospectivă a infrastructurii rutiere a acestui an scoate la iveală rezultate cutremurătoare. Luând în considerare însă tunurile astronomice date în acest domeniu, mirarea scade pâna la totala acceptare. Peste 125 kilometri de autostrăzi au fost recepţionaţi în total în acest an, autostrada A2 Bucureşti - Constanţa fiind deschisă pe ambele sensuri de circulaţie, după 29 de ani de la demararea primelor lucrări. Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa (Autostrada Soarelui), a cărei construcţie a început în anul 1983, a fost finalizată în acest an pe ambele sensuri de circulaţie. Practic, în acest an au fost finalizate ultimele tronsoane, şi anume Cernavodă - Medgidia (km 151+200 - km 171+791) şi Medgidia - Constanţa (km 170+750 - km 201+570). Astfel, în 2012 s-au recepţionat 20,49 kilometri la tronsonul Cernavodă - Medgidia, precum şi 16,35 kilometri la tronsonul Medgidia - Constanţa. Cei 20,49 kilometri au fost construiţi de asocierea Astaldi SPA - Max Boegl România SRL, valoarea contractului ridicându-se la 498,79 milioane lei, fără TVA. În ceea ce priveşte celălalt tronson, Medgidia - Constanţa, cu o lungime totală de 30,82 km, anul trecut au fost deschişi traficului 14,47 kilometri. Constructorul a fost Astaldi SpA şi Max Boegl GmbH, valoarea contractului ridicându-se la 596,053 milioane lei, fără TVA. Varianta de ocolire a municipiului Arad (km 0+000 - km 12+250) s-a deschis traficului în iunie, fiind recepţionaţi 12,25 km. Lucrările de construcţie au costat 429,6 1 milioane lei, fara TVA, şi au fost exectuate de JV FCC Construccion/Porr Technobau. Varianta de ocolire a municipiului Arad face parte din proiectul \"Construcţia autostrăzii Arad-Timişoara\", parte a Coridorului IV Pan-European, care va asigura atât conectarea oraşelor Arad şi Timişoara, cât şi devierea traficului de tranzit în afara municipiului Arad. De asemenea, în iulie a fost finalizată varianta de ocolire a municipiului Constanţa (km 0+000 - km 21+775), a cărei lungime totală este de 22,1 km. Anul trecut au fost deschişi traficului 10,9 km, urmând în acest an recepţia pentru restul de 11,2 kilometri. FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV a fost constructorul, iar valoarea contractului a fost de 531,23 milioane lei, fără TVA. Varianta de ocolire a municipiului Constanţa face parte din Coridorul IV Pan European.

În ceea ce priveşte autostrada Bucureşti - Ploieşti, în iulie 2012 s-au recepţionat 13 km la tronsonul Bucureşti-Moara Vlăsiei (km 6+500 - 19+500), precum şi 42,5 km la tronsonul Moara Vlăsiei - Ploieşti (km 19+500 - 62+000). Constructorul pentru tronsonul Bucureşti - Moara Vlăsiei este JV Impresa Pizzarotti & Tirrena Scavi, valoarea contractului fiind de 673,45 milioane lei, fără TVA. De asemenea, lucrările pentru tronsonul Moara Vlăsiei - Ploieşti sunt executate de asocierea Spedition UMB/PA&CO International/Euroconstruct Trading 98/SC Tehnostrade, contractul fiind de 883,7 milioane lei, fără TVA. În octombrie 2012 a fost finalizat Lotul 1 (km 44+500 - km 54+100) din autostrada Timişoara - Lugoj, fiind recepţionaţi 9,5 km. Lucrările au costat 210,36 milioane lei, fără TVA, şi au fost executate de asocierea Spedition UMB SRL - Technostrade SRL - Carena SpA Impresa di Construzioni.

Dacă ţinem cont de faptul că un om parcurge, într-o oră, în pas de plimbare, 5 km şi că în România, într-un an, au fost recepţionaţi 125 de km de drumuri, tragem concluzia că mai bine ne luăm bicicletă (sic!).