127 de constănţeni înscrişi la concursul de admitere la INM

În perioada 25 iunie - 24 septembrie 2010, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) organizează concurs pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). Până în prezent s-au înscris 3.300 de candidaţi, dintre care 127 sunt constănţeni. Concursul are în vedere ocuparea a 200 de locuri de auditori de justiţie, dintre care 100 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror. La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de procuror sau judecător. Concursul va începe pe 26 august cu prima probă scrisă, care este eliminatorie şi are drept scop verificarea cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Proba va fi tip grilă şi va conţine 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare materie. Lucrările se vor nota cu „admis” sau „respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct şi sunt declaraţi admişi în etapa a doua candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7. Următoarea probă va fi pe 9 septembrie, când candidaţii vor fi supuşi unui test privind verificarea raţionamentului logic, prin rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile. În perioada 10 - 19 septembrie, cei 3.300 de aspiranţi la profesia de magistrat vor susţine un interviu constând în chestionarea orală a candidaţilor în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei de magistrat. Nota obţinută la concurs o reprezintă suma notelor de la fiecare dintre cele trei probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice - 75%, proba de verificare a raţionamentului logic - 15% şi interviul - 10%.

Pentru admiterea la INM, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7, iar departajarea candidaţilor cu note egale se va face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele trei probe de concurs.

Candidaţii care s-au înscris la concursul de admitere la INM au trebuit să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitatea deplină de exerciţiu; să fie licenţiaţi în drept; să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal; să cunoască limba română; să fie apţi, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.