13 ani de puşcărie pentru uciderea soţiei sub ochii copilului

Uciderea soţiei într-un acces de gelozie îl poate costa 13 ani din viaţă. Este cazul lui Eugen Geană, de 57 ani, din Constanţa, care a fost judecat de magistraţii constănţeni pentru omor. Conform anchetatorilor, crima a avut loc pe 19 iulie 2012, în jurul orei 09.00, după ce Geană şi soţia sa, Luminiţa, s-au certat în baia imobilului în care cei doi locuiau cu fiul lor. Procurorii spun că totul a pornit de la afirmaţia femeii precum că băiatul lor, în vârstă de zece ani, nu este al lui Geană. Scos din minţi de ideea că a fost înşelat şi fără să stea pe gânduri, bărbatul a luat un cuţit şi şi-a înjunghiat soţia de mai multe ori. În timp ce-şi hăcuia nevasta, copilul celor doi a fost trezit din somn de ţipetele mamei şi a venit în baie să vadă ce se întâmplă, el asistând la oribila crimă. Băiatul a început să urle de frică, iar tatăl lui l-a dus în sufragerie şi i-a spus să stea cuminte. Apoi şi-a spălat sângele de pe mâini, şi-a schimbat tricoul şi a sunat la 112 pentru a anunţa poliţia despre ceea ce a făcut. Eugen Geană a recunoscut că şi-a omorât soţia şi a dat vina pe infidelitatea femeii, dar a susţinut că nu-şi aduce aminte cum s-a întâmplat. „Am fost orbit de gelozie, nu am mai judecat, am simţit o arsură în ceafă, mi s-a rupt filmul şi nu mai ştiu ce am făcut. După ce mi-am revenit, am auzit strigătele disperate ale copilului şi mi-am văzut soţia zăcând pe podeaua grupului sanitar, într-o baltă de sânge”, a afirmat bărbatul. În urma necropsiei, medicii legişti au stabilit că Luminiţa Geană a avut două plăgi tăiate în stânga şi în dreapta gâtului, fiindu-i secţionate traheea şi jugulara, iar moartea a fost cauzată de o hemoragie externă masivă. Eugen Geană a fost condamnat de Tribunalul şi de Curtea de Apel Constanţa la 13 ani de detenţie, dar sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.