13 garsoniere distruse de o explozie

Explozia unei butelii a devastat, sîmbătă după-amiază, mai multe garsoniere dintr-un cămin de nefamilişti din Medgidia. Deflagraţia s-a produs în jurul orei 14.00, la etajul I al blocului de garsoniere C3, situat pe bulevardul Independenţei, ca urmare a aprinderii gazelor acumulate într-una dintre locuinţe în care se afla o butelie defectă. Mircea Nanu, cel care locuieşte în garsoniera cu numărul 35, spune că totul s-a petrecut din neatenţia lui. „Am intrat în casă cu ţigara aprinsă fără să-mi dau seama că în încăpere se acumulase gaz. Nici nu am apucat să fac decît un pas şi s-a produs explozia. Probabil cît timp am fost plecat, garnitura buteliei a cedat, iar butanul s-a răspîndit în încăpere şi, de la jarul ţigării, a bubuit. Nu am păţit mai nimic. Am cîteva arsuri pe mîini şi pe faţă”, a spus Mircea Nanu. Două autospeciale ale pompierilor militari din oraş, sosite la faţa locului, au asigurat zona mai bine de o oră, pentru a preîntîmpina o nouă explozie dat fiind faptul că mirosul de gaz era încă persistent în imobil. Butelia defectă a fost scoasă din clădire şi golită în prezenţa pompierilor. Suflul exploziei a distrus ferestrele şi uşile a 13 garsoniere aflate pe acelaşi palier. Victima exploziei a fost transportată cu ambulanţa la spital, unde a primit ajutor medical, însă arsurile suferite nu au impus internarea sa. Cercetările sînt continuate de pompieri şi de poliţiştii din Medgidia urmînd a se stabili prejudiciul. Potrivit anchetatorilor Mircea Nanu, cel care se face vinovat de producerea deflagraţiei, va fi nevoit să plătească daunele provocate chiriaşilor din garsonierele afectate de explozie.