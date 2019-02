13 jucători la prima întâlnire din acest an la SSC Farul

SSC Farul Constanța a avut programată luni reunirea lotului în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a sezonului 2018-2019, una care se anunță dificilă pentru echipa antrenată de Petre Grigoraș și Marian Dinu. La prima reunire din acest an au fost prezenți 13 jucători, nouă din lotul de anul trecut, M. Popa, Sabangeanu, C. Zamfir, M. Doumbia, Iani, Fotescu, G. Păun, N. Moise și Al. Grigoraș, dar și patru noutăți, portarul Avram (de la Dacia Unirea Brăila), Juncu (ex. U. Craiova), Coman (Victoria Cumpăna) și Cheng (Sparta Techirghiol). Jucătorii s-au pregătit în sala de forță, dar și pe teren, iar în următoarele zile sunt așteptate și alte noutăți în lot, pentru a se forma o echipă capabilă să lupte pentru evitarea retrogradării. După două săptămâni de pregătire la Constanța va urma un cantonament în Turcia, în Antalya.

„A fost o pauză în care au avut loc schimbări la echipă. Știți că ne-am despărțit de o serie de jucători, care am considerat că nu pot să ne mai ajute în returul campionatului. Lotul este restrâns, dar în această săptămână așteptăm și alți jucători. Sper să fim inspirați în această perioadă și să aducem jucătorii care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul pe termen scurt, acela de a rămâne, cu fruntea sus, în liga a doua, și a forma o echipă puternică, pentru ca să ne dea speranțe ca din vară să ne batem pentru promovare, care este obiectivul principal. Sunt convins că vom face o echipă puternică. Ambițiile sunt foarte mari”, a declarat antrenorul Petre Grigoraș.

În pauza de iarnă, SSC Farul s-a despărțit de Licu, Rareș, Roumadi, Dombrovoschi, Țăranu, Tudorică, Prodan, Stavrev, M’Baka, Dumitraşcu, Apostolache, Robu și Frîncu.