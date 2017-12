13 localuri din Constanța, fără acord de la ISU pentru artificii de Revelion

Treisprezece localuri din Constanţa dintre cele 35 care au solicitat acorduri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea pentru a organiza focuri de artificii de Revelion nu le-au primit, întrucât nu îndeplineau condiţiile legale.

Comandantul ISU Dobrogea, Daniel Petrov, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că 13 localuri dintr-un total de 35 din Constanța nu au primit acord pentru organizarea de focuri de artificii în noaptea de Revelion, pentru că nu îndeplineau condițiile legale.

"Cu ocazia organizării sărbătorilor de iarnă am avut 35 de solicitări pentru organizarea de jocuri de artificii. Am avut 22 de acorduri emise și 13 respingeri. Toate acestea au fost realizate numai după ce am verificat locațiile în teren", a afirmat Daniel Petrov.