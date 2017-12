1,3 milioane de români, cu boală cronică de rinichi

Peste 1,3 milioane de români sunt afectaţi de boala cronică de rinichi (BCR), iar prevalenţa factorilor de risc metabolici pentru BCR - diabet, obezitate şi dislipidemie - este aproape dublă faţă de ceea ce se ştia până acum, rezultă din Primul Studiu Naţional privind Prevalenţa Diabetului, Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rinichi (PREDATORR), demarat în 2013 şi realizat de Societatea Română de Nefrologie (SRN) în parteneriat cu Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Obiectivele studiului au fost estimarea prevalenţei diabetului zaharat şi a pre-diabetului, estimarea prevalenţei supraponderii şi obezităţii şi estimarea prevalenţei BCR în România, prevalenţa fiind estimată pe trei grupe de vârstă.

Profesorul Eugen Moţa, fost preşedinte al Societăţii Române de Nefrologie, a arătat că, potrivit studiului, BCR are o prevalenţă ridicată, de 6,7, respectiv de 7,7%, în funcţie de formula cu care s-a făcut calculul. ”Vorbim de ecuaţiile care se utilizează în toate studiile din lume de până acum”, a explicat Moţa. Totodată, 10,5% dintre cei cuprinşi în studiu nu aveau BCR, dar prezentau risc să dezvolte această boală şi necesitau monitorizare. Directorul de programe de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Oana Costan, a apreciat că studiul este foarte important pentru instituţie pentru că poate ajuta în evaluarea nevoilor reale ale bolnavilor. ”Suntem conştienţi că pacienţii au aşteptări şi vor măsuri care să le acopere nevoile lor prin asigurări sociale de sănătate. Am observat o creştere de cinci - şapte la sută a pacienţilor dializaţi de la un an la altul, iar finanţarea a crescut cu 37% în ultimii cinci ani, anul acesta bugetul fiind de 803.110 mii lei”, a spus Costan.