13 profesori s-au îmbolnăvit subit la vederea subiectelor

15:38:45 / 22 Iulie 2014

titlu tendentios

Incercati mereu sa denigrati profesia candva nobila ajunsa azi in derizoriu, si impreuna cu "uscaturile" din sistem sunteti partasi la minimizarea interesului pentru educatie! Adriana Mihai - probabil esti frustrata in urma experientelor scolare, si ai ajuns astazi sa faci parte din categoria jurnalistilor (specific si nu generalizez) care cauta vinovati intr-o singura directie pentru situatia in care se afla sistemul de invatamant. Nefiind un atac la propria persoana, nu m-ar mira daca mi s-ar sterge mesajul.