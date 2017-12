13... se ține scai de Trofeul „Telegraf“

18:27:47 / 04 Ianuarie 2017

Pentru Anonim si altii

E vorba de un singur jucator sub 35 de ani care face ca meciurile sa fie mai interesante,mai echilibrate..sa nu adormi in tribune.Daca vrei neaparat sa vezi bosorogi jucand poti sa te uiti la ultra old boys.Nu a deranjat pe nimeni atatia ani acest junior si s-au gasit acum sa schimbe regulamentul,in loc sa fie vizati cei care nu au domiciliul in judet sau care inca ma evolueaza pe la echipe de futsal.