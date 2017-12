1.300 de şoferi băuţi, depistaţi de poliţişti

Aproape 1.300 de conducători auto care conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice au fost depistaţi de poliţiştii rutieri în urma unei acţiuni care s-a derulat, la nivel naţional, pe parcursul a 13 zile. Acţiunea face parte din Calendarul de activităţi al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL). În perioada 27 mai - 9 iunie, Direcţia Rutieră - IGPR a coordonat o acţiune, la nivel naţional, pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse de persoane care conduc sub influenţa alcoolului. La activităţi au participat, în medie, zilnic, 1.305 poliţişti rutieri, care au controlat 136.768 de conducători de autovehicule. În urma verificărilor efectuate, au fost depistate 1.915 cazuri de conducere a autovehiculelor de persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, 1.280 dintre acestea fiind contravenţii pentru care s-a aplicat sancţiunea cu amendă şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, poliţiştii au constatat 966 de infracţiuni, dintre care 635 pentru conducerea unui autovehicul cu o îmbibaţie alcoolică în sânge mai mare decât limita legală.