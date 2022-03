14 februarie - Ziua Sfântului Valentin sau Ziua îndrăgostiţilor

Pe 14 februarie, cei care se iubesc vor să îşi arate afecţiunea mai mult decât în orice altă zi din an, totul în numele Sfântului Valentin, patronul Zilei Îndrăgostiţilor, o sărbătoare cu poveşti vechi de când lumea, cu daruri, petreceri şi multă dragoste.

Românii sărbătoresc tradiţional iubirea în ziua de24 februarie, de Dragobete, când este începutul primăverii şi dragostea, ca şi natura, renaşte, dar în ultimii ania fost adoptată şi sărbătoarea din 14 februarie ca Zi a Îndrăgostiţilor.

Şi alte ţări aveau în tradiţia lor un echivalent al acestei sărbători, dar, pentru că dragostea se simte la fel pe tot globul,14 februarie a fost adoptată ca Zi a Îndrăgostiţilor în aproape toate tările din Europa, de pe continentele americane, din Asia şi Australia, iar Sfântul Valentin, alături de Eros, Cupidon sau de alţi protectori locali, a devenit ocrotitorul celor care se iubesc.

Poetul englez medieval Geoffrey Chaucer (cca. 1373-1400) a fost prima persoană care a menţionat Ziua Sfântului Valentin ca fiind ziua celebrării iubirii, în poemul său "Parlement of Foules" (cca. 1380), între versurile sale aflându-se următoarele: "For this was sent on Seynt Valentyne's day / Whan every foul cometh ther to choose his mate".

În termeni moderni, versurile ar spune: "Aceasta a fost de ziua Sfântului Valentin, când fiecare pasăre vine acolo să-şi aleagă perechea". Aceste rânduri reflectau credinţa larg răspândită în Evul Mediu că păsările îşi alegeau perechea la mijlocul lunii februarie. Această credinţă s-a suprapus peste Ziua Sfântului Valentin, care a devenit "sfântul patron al îndrăgostiţilor"

Abia la sfârşitul secolului al V-lea, în anul 496 d.Hr., Papa Gelasius I a decis ca ziua de 14 februarie, în care a fost executat Valentin, să-i poarte numele şi să fie dedicată martiriului său, punând astfel capăt sărbătorii păgâne a Lupercaliilor, un festival ce marca venirea primăverii, cu ritualuri de fertilitate şi găsirea perechii.

Sfântul Valentin, cunoscut ca Sfântul Valentin al Romei, a existat ca persoană, fiind comemorat la 14 februarie, în calendarul romano-catolic. Martirul a fost înmormântat într-un cimitir de pe Via Flaminia, în zona de nord a Romei.