140 de familii de albine au murit otrăvite

Cinci apicultori din satul constănţean Vîlcele au reclamat, luni după-amiază, la Poliţia Negru Vodă că, în ultimele zile, 140 de familii de albine pe care le creşteau în gospodării le-au murit din cauza a trei proprietari de terenuri din zonă care au stropit culturile de rapiţă cu insecticid. Nicolae Stoica, de 82 de ani, creşte albine de şapte ani, dar s-a hotărît să renunţe la această afacere, după ce nu mai puţin de 33 de familii i-au murit de vineri seară şi pînă ieri: „Au folosit insecticid pentru a stropi culturile de rapiţă. Au dat cu o doză foarte puternică şi au otrăvit tot cîmpul. Pe noi nu ne-au anunţat. Dacă am fi ştiut, am fi ţinut albinele închise şi nu aveam astfel de probleme. Eu estimez paguba pe care am suferit-o la 17.000 de lei, dacă iau în calcul numai familiile care au pierit. Dacă pun la socoteală şi producţia compromisă din acest an, prejudiciul ajunge la 33.000 de lei. Nu ştim din ce o să trăim acum, pentru că aceasta era singura noastră sursă de existenţă”. Niculae Alexandru, de 52 de ani, din Mangalia, este la fel de năpăstuit ca şi colegul său de breaslă. Bărbatul, care s-a retras la ţară ca să se ocupe de apicultură, privea ieri, neputincios, agonia albinelor otrăvite: „Am sesizat poliţia şi au fost recoltate probe de plante de pe terenurile stropite. Albinele îmi mor în masă. Am 33 de familii şi 90% dintre albine au pierit. Din cîte ştiu eu, s-a stropit cu substanţe care fac parte din grupa întîi de toxicitate. Nu ne-a anunţat nimeni că urmează să se realizeze această stropire. M-am interesat şi la Primăria Negru Vodă dacă s-a primit vreo înştiinţare în acest sens, dar nici ei nu ştiau nimic”. Consăteanul său, Ion Popescu, de 55 de ani, se află în aceeaşi situaţie. Bărbatul susţine că unul dintre proprietarii de terenuri din zonă, Constantin Caraveţeanu, a tratat culturile de rapiţă cu două săptămîni mai tîrziu decît ar fi fost normal. „În această perioadă, albinele sînt dornice să culeagă polen. Tarlaua acestui om este cea mai apropiată de sat. Mortalitatea s-a instalat mai întîi în gospodăriile lui Nicolae Stoica şi Nicolae Marin, iar albinele mele au început să moară sîmbătă. Pentru că remanenţa insecticidului este de cel puţin două săptămîni, albinele vor continua să moară. Eu am 46 de familii şi toate au fost afectate. Cel mai mult mă tem că o să îmi piară puietul”, şi-a exprimat îngrijorarea Ion Popescu. Directorul adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa (DSVSA), dr. Gheorghe Dincă spune că substanţa utilizată pentru tratarea culturilor de rapiţă se numeşte „carbetox”. În prezent, în laboratul DSVSA se află în lucru probele recoltate din localitate, urmînd ca în zilele următoare specialiştii să se pronunţe cu privire la cauzele dezastrului din Vîlcele. Potrivit scms. Iane Petcu, şeful Poliţiei Negru Vodă, dacă se dovedeşte că vinovaţi de moartea albinelor sînt proprietarii terenurilor tratate, aceştia vor fi cercetaţi pentru distrugere din culpă. „Suspecţii noştri sînt trei proprietari de terenuri din zonă care au stropit culturile de rapiţă. Ultimul care a tratat cultura de rapiţă este Constantin Caraveţeanu. În urma cercetărilor, am aflat că cei trei deţinători de terenuri nu au înştiinţat Primăria Negru Vodă şi nu i-au anunţat pe apicultori cu privire la ceea ce intenţionau să facă. Ar fi avut obligaţia să facă acest lucru, sau măcar să monteze tăbliţe de avertizare pe terenuri”, a declarat şeful Poliţiei Negru Vodă, scms Iane Petcu. Valoarea prejudiciului suferit de apicultori este de 56.000 de lei. Poliţiştii spun că, pentru a-şi recupera banii, păgubiţii vor fi nevoiţi să îi dea în judecată pe proprietarii de terenuri, dacă aceştia vor fi găsiţi vinovaţi.