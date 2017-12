140 de monede dacice din aur, găsite de copii într-un recipient, într-o vizuină de vulpe

Un număr de 140 de monede dacice din aur - kosoni - au fost găsite de trei copii de 11 şi 12 ani, din judeţul Hunedoara, într-un recipient din plastic ascuns într-o vizuină de vulpe, în Munţii Orăştiei, o parte fiind predate autorităţilor, care spun că banii au legătură cu o anchetă în desfăşurare. Trei copii, în vârstă de 11 şi 12 ani, din satul hunedorean Ocolişu Mic, au găsit, duminică, într-un recipient din plastic ascuns într-o vizuină de vulpe, în Munţii Orăştiei, 140 de monede dacice din aur. "Prietenul meu Paul a săpat cu mâinile şi a dat de bolovan şi când l-am tras la o parte am găsit sticla cu bani de aur în ea şi am mers şi i-am împărţit şi ne-am bucurat. Noi doi din prima am zis că ne cumpărăm o bicicletă şi un ATV. Eu am luat 43, un alt prieten a luat 43 şi celălalt 53. Unul nu ne-a ieşit la număr să-l împărţim şi l-am aruncat şi pe altul l-am pierdut când am fugit către casă", a povestit, astăzi, Flavius Cimpoieru, unul dintre copii. După ce a ajuns acasă, băiatul le-a arătat părinţilor monedele din aur găsite în pădure. "Erau la joacă şi au căutat printr-o scorbură de vulpi şi din greşeală au dat peste o sticlă şi acolo a fost aur. Au venit acasă cu aurul. Când am aflat ce e, l-am predat. Am zis că nu ţin acasă aşa ceva", a spus mama băiatului, Maria Cimpoieru. Oamenii au căutat pe internet şi şi-au dat seama că sunt kosoni, monede dacice din aur, şi s-au hotărât să le predea la Primărie, la fel procedând şi părinţii unui alt copil. "S-au prezentat la Primărie oameni din satul Ocolişu Mic, cu 95 de kosoni din aur. Ne-au povestit că monedele dacice au fost găsite într-o sticlă de plastic băgată într-o vizuină de vulpe de copilul lor şi încă doi copii din sat, care se întorceau de la joacă", a declarat viceprimarul comunei Orăştioara de Sus, Ovidiu Tiberiu Stoicoiu. Reprezentanţii Primăriei i-au anunţat pe poliţişti, care au căutat cu detectorul de metale şi au reuşit să găsescă moneda pierdută de copii în drum spre casă. Localnicii spun că şi părinţii celui de-al treilea copil au predat monedele Poliţiei, însă autorităţile nu au confirmat acest lucru. Surse din cadrul anchetei susţin că moneda aruncată de copii în pădure nu a fost găsită încă. Oamenii legii bănuiesc că monedele dacice din aur au fost ascunse în vizuină de către căutătorii de comori care le-au scos, cel mai probabil, din siturile arheologice din Munţii Orăştiei. "Este un dosar mai vechi privind braconajul arheologic în zona siturilor istorice ale cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, iar acest caz al monedelor descoperite are legătură cu ancheta în desfăşurare. Este o dispoziţie a legii care îi obligă pe cetăţeni să predea aceste obiecte autorităţilor, iar cei care le-au predat au procedat corect", a declarat prim-procurorul Augustin Lazăr, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Kosonii sunt monede de aur emise, pentru scurt timp, de regele dac Koson. Acesta a fost conducătorul dacilor, după asasinarea lui Burebista. Pe piaţa neagră, un koson costă aproximativ 1.500 de dolari.