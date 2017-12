140 de voluntari nu regretă că au ales cariera militară

Nu ştiau ce înseamnă armata, dar visau să devină “scutul ţării pînă în larg”, precum spune un cîntec marinăresc. Aveau o mie de vise...Să lucreze pe nave de război, să participe la misiuni de luptă şi să poarte uniformă. Acestea erau aspiraţiile unor tineri care în urmă cu aproape două luni s-a înrolat, de bună voie, în armată. După 60 de zile de instrucţie, părerile s-au schimbat, ambiţiile au devenit altele, fiecare dorind să demonstreze că este cel mai bun şi că are toate şansele să avanseze în grad. Iniţial, 647 de tineri şi-au depus dosarele la Centrul de Recrutare, dintre ei fiind selectaţi 140, cei care se instruiesc, în prezent, la Centrul de Instrucţie de la Mangalia. Trezirea în zorii zilei, lipsa celor dragi, ordinele superiorilor, toate acestea i-au determinat pe unii dintre cei care se visau militari voluntari să dea înapoi în faţa provocărilor. “Au existat şase cazuri în care, după două săptămîni de instrucţie tinerii s-au răzgîndit şi au plecat. Nu s-au adaptat regimului militar din unitate. Pe de altă parte, am avut un tînăr care a renunţat la cariera militară deoarece nu se putea obişnui să stea departe de casă”, a declarat comandantul Centrului de Instrucţie, cmdr. Gheorghe Dănilă. Cei care au rămas, sînt ferm convinşi că au făcut cea mai bună alegere. “Nu m-a îndemnat nimeni să devin militar, eu am vrut asta. Este visul meu. La început mi se părea mai greu, dar acum m-am obişnuit şi îmi place. Duc o viaţă ordonată şi am numeroase avantaje, dar cel mai important lucru este că mă bucur de siguranţa locului de muncă”, a spus soldatul Marius Cristea. Într-adevăr, cei care au ales cariera miliatră au dreptul la echipament şi harnă gratuite.

Gradaţii voluntar se bucură de o serie de avantaje

Veniturile lunare băneşti ale soldatului variază între 1000 şi 1300 de lei, în funcţie de tipul de unitate unde au fost repartizaţi. Mai mult decît atît, se primesc compensaţii pentru chirie, în cazul în care nu există locuinţe de serviciu, sporuri şi indemnizaţii. “La terminarea stagiului de instruire, care în funcţie de specializare variază între patru şi cinci luni, militarii vor semna un contract pe o durată de patru ani şi vor fi repartizaţi în unităţi militare. Cei care renunţă la post înainte de expirarea contractului vor fi nevoiţi să achite sumele echivalente cursurilor efectuate, hranei şi echipamentului utilizat pe perioada cît au făcut parte din armată. Valoarea sumei returnate poate ajunge la 100 de milioane“, a declarat şeful de stat major al Centrului Militar Zonal, lt.col. Constantin Marichescu. Cei 140 de cadeţi care se află în Centrul de Instrucţie de la Mangalia susţin, însă, că nu au niciun motiv să plece, pentru că unităţile marinei se ridică la standardele NATO. Centrul de instrucţie de la Mangalia dispune de un bazin de înot, sală de fitness, teren de volei, teren de fotbal, bibliotecă, săli de studiu cu acces nelimitat la internet, iar militarii beneficiază de un program flexibil, la sfîrşitul fiecărei săptămîni fiind lăsaţi să plece acasă. Condiţiile în care se instruiesc soldaţii voluntari nu seamănă deloc cu imaginea clasică despre armată. Nici gînd de paturi suprapuse, cu lenjerie ruptă şi pături mirosind a mucegai. Dormitoarele sînt spaţioase, cu maximum şase paturi , cu lenjerie nouă, în fiecare cameră existînd un televizor. În capătul fiecărui coridor se găseşte cîte un grup sanitar, dar şi o încăpere cu maşini de spălat şi mese pentru călcatul rufelor. “La început, mi s-a părut foarte greu aici. Mi se părea dificil să mă trezesc la ora 5:30, să-mi fac patul şi să mă prezint la instrucţie. Acum m-am obişnuit. De abia aştept să merg la bazin sau să trag cu arma în poligon. Chiar dacă avem un program încărcat, am reuşit să îmi fac foarte mulţi prieteni. Se spune că în armată se leagă prietenii adevărate şi afli ce este spiritul de camaraderie. Aşa este. Condiţiile din unitate sînt foarte bune şi îmi place viaţa pe care o duc. Sper ca mulţi alţi tineri să se gîndească să aleagă cariera militară”, a spus Florin Andrei Teodorescu. Viaţa în unitate decurge la fel, dar diferă de la o zi la alta. Soldaţii ies în poligon să înveţe să tragă cu arma, fac cursuri de înot şi studiază. Nu au timp să se plictisească şi ştiu foarte bine ce vor de la viaţă. “Vreau să fac parte din Forţele Navale. Chiar dacă înainte eram secretară, nu regret deloc drumul pe care am apucat-o. Toată viaţa m-am visat în uniformă, pe o navă militară”, a spus soldat Lavinia Marin.