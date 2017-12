14.000 de fani şi probleme tehnice la concertul Manowar

Formaţia americană Manowar a concertat la Bucureşti, duminică seară, la Aftershock, ultima zi a festivalului B’estfest, dedicată rockului, eveniment la care au participat circa 14.000 de oameni. Concertul a început în jurul orei 21.15, cînd Manowar a intrat pe scenă şi a cîntat cîteva piese, după care sunetul a... căzut, iar trupa s-a retras din scenă, în ciuda faptului că publicul a continuat melodia. În tot acest timp, scena a rămas în întuneric. Manowar a revenit abia după zece minute, amuzîndu-se de faptul că trupe precum Metallica, Iron Maiden sau Motorhead, care au concertat la Bucureşti, nu au avut un show atît de puternic încît să le explodeze generatorul electric. De altfel, trupa este considerată cea mai zgomotoasă formaţie din lume, fiind înregistrată pentru această performanţă în Guiness Book of Records.

Manowar a început o nouă piesă, după care sunetul a căzut din nou, după doar jumătate de minut, formaţia părăsind scena pentru a doua oară. În cele din urmă, după încă o absenţă de aproape 20 de minute, rockerii de Manowar au revenit în forţă pe scenă, fără a mai da alte explicaţii celor din public. În concert, ei i-au invitat alături de ei pe scenă pe cei care i-au ajutat să traducă versurile pentru piesa „Tată/ Father\", care, de altfel, a fost tradusă în 16 limbi, inclusiv română. De asemenea, Joey Demaio, basistul şi liderul trupei, a salutat publicul din capitală, subliniind faptul că Manowar nu este una din trupele care nu confundă Bucureştiul cu Budapesta - toate acestea spunîndu-le publicului în limba română.

Totodată, în cadrul show-ului de la Bucureşti, formaţia i-a acordat promoterului Guido Janssens, managing partner de la Emagic, distincţia „Balls of Steel\", pentru că a avut „the balls\" să aducă trupa în concert în România. Pe lîngă acestea, Manowar a mai invitat în scenă şi un spectator, care, după ce a demonstrat că poate să cînte la chitară, a primit instrumentul cu autografele membrilor formaţiei. Per total, trupa americană i-a încîntat pe fanii din România timp de mai bine de două ore cu piese precum „Kings of Metal\", „Heil and Kill\" , „Heart of Steel\" etc. şi au promis că vor reveni. Duminică seară, la B\'estfest Aftershock au mai concertat trupele Hollyhell, Trooper, Thunderstorm, Nexus şi Ulytau.

Trupa Manowar, formată, în prezent, din Eric Adams, Joey Demaio, Karl Logan şi Scott Columbus, este unul dintre cele mai reprezentative nume ale genului heavy-metal şi, conform Guinness Book of World Records 1984, „cea mai zgomotoasă trupă din lume\". Pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, Manowar a lansat zece albume de studio, trei albume live, precum şi numeroase single-uri, EP-uri, compilaţii şi DVD-uri, atrăgîndu-şi un număr impresionant de fani dedicaţi (numiţi „Manowarriors\" sau „Immortals\").

Joey Demaio lucra ca inginer de sunet pentru Black Sabbath cînd l-a întîlnit pe chitaristul Ross the Boss, alături de care a pus bazele Manowar, recrutîndu-i mai apoi pe solistul Eric Adams şi pe bateristul Donny Hamzik. Primul album al trupei, „Battle Hymns\", a apărut în 1982, urmat un an mai tîrziu de „Into Glory Ride\", material ce marchează şi venirea lui Scott Columbus la tobe. Chitaristul Karl Logan s-a alăturat trupei în 1994, înainte de lansarea celui de-al optulea album Manowar, „Louder Than Hell\". Cel mai recent album de studio Manowar, „Gods of War\", a apărut la începutul anului 2007, fiind primul dintr-o serie de materiale dedicate zeilor războiului din diferite mitologii. „Gods of War\" este construit în jurul mitului lui Odin, divinitate supremă şi iniţial, zeu al războiului în mitologia nordică.