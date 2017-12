141 de noi meserii vor fi accesibile în Franţa pentru români

Accesul la locuri de muncă al românilor şi bulgarilor urmează să fie extins în Franţa la 291 de meserii, faţă de 150 anterior, în sectoare în care angajatorii întâmpină dificultăţi la recrutare de forţă de muncă, au anunţat, vineri, miniştrii francezi de Interne şi al Muncii, relatează AFP. Între meseriile nou autorizate figurează cea de coafor, tinichigiu auto, transportator de mobilă la mutarea locuinţei, întreţinător de spaţii de verzi sau manager de personal pentru bucătărie. Lista completată acoperă majoritatea sectoarelor, inclusiv construcţii şi lucrări publice (muncitor, reparator de acoperişuri, desenator, etc.), hotelier (bucătar, ospătar, etc.), agricultură, pescuit, industrie (sudor, mecanic, etc.), comerţ şi întreţinere. Pe listă de află şi funcţii în domeniul informatic, bancar şi financiar. Decizia semnată de miniştrii Manuel Valls şi Michel Sapin este datată la 1 octombrie şi urmează să fie publicată în Jurnalul Oficial. Această relaxare a fost anunţată la 22 august de către Guvern, în acelaşi timp cu suprimarea unei taxe pe care angajatorul avea obligaţia să o plătească pentru recrutarea de cetăţeni europeni din România şi Bulgaria, majoritatea romi, prezenţi în Franţa. Românii şi bulgarii sunt supuşi până la sfârşitul lui 2013 unor restricţii. În afară de exercitarea unei meserii autorizate, ei au nevoie totodată de o autorizaţie de muncă, eliberată de către prefectură. Toate asociaţiile reclamă \"anularea totală\" a obligaţiilor tranzitorii impuse. Potrivit Guvernului, această cvasidublare a listei de meserii răspunde unei \"duble preocupări\". Pe de o parte este menită \"să anticipeze în mod progresiv intrarea României şi Bulgariei în domeniul dreptului comun aplicabil tuturor cetăţenilor comunitari, care va interveni cel mai târziu la 31 decemrbie 2013\", precizează cele două ministere într-un comunicat. Pe de altă parte ea vizează \"să faciliteze\" \"inserţia\" lor prin intermdiul unor \"acţiuni concrete\", accesul pe piaţa muncii fiind \"una dintre cheile principale ale acestei inserţii\".