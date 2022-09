15 august - Ziua Marinei Române

În fiecare an, la 15 august, este sărbătorită Ziua Marinei Române, odată cu sărbătoarea creştină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.



Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului ''Elisabeta'', printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an.



Conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 309 din 29 august 1953, începând cu anul 1954, s-a celebrat Ziua Marinei Militare a Republicii Populare Române în prima duminică a lunii august. Decretul nr. 309/1953 a fost abrogat prin Decretul nr. 203/1960, care stipula sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române, ca sărbătoare militară şi populară, tot în prima duminică a lunii august.



Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 382 din 28 septembrie 2004, a fost abrogat Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 203/1960. Tradiţia sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria - Praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după 1990. Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar în anul 2009 această zi a fost declarată sărbătoare naţională.



Potrivit prezentei legi, Ziua Marinei Române se sărbătoreşte anual la data de 15 august, fiind o sărbătoare civilă şi militară, marcată de autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter evocator, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare şi religioase organizate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.



În 2022, Forţele Navale Române organizează numeroase evenimente dedicate celei de-a 120-a aniversări a Zilei Marinei Române la Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi, Bucureşti şi Bicaz - ceremonii militare şi religioase, Zile ale Porţilor Deschise, activităţi culturale, expoziţii interactive, ateliere de matelotaj, jocuri şi concursuri marinăreşti, spectacole de muzică uşoară şi muzică folclorică, exerciţii demonstrative navale, concerte, retrageri cu torţe.

Luni, 15 august, manifestările de la Constanţa vor începe la ora 10,00, cu ceremonialul de ridicare a Pavilionului, Geacului şi Marelui Pavoaz la bordul navelor militare şi se vor desfăşura în portul militar şi în Portul Tomis. În portul militar, festivitatea va începe cu serviciul religios şi va fi urmată de alocuţiunile persoanelor oficiale şi de vizitarea navei-şcoală "Mircea", recent întoarsă dintr-un marş internaţional de instrucţie. În Portul Tomis, activităţile organizate luni, 15 august, cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, vor avea loc în intervalele orare 10,00-13,00 şi 17,00-20,00 şi vor cuprinde expoziţii de tehnică militară, standuri cu ofertele educaţionale ale instituţiilor militare de învăţământ, ateliere interactive de noduri marinăreşti, face-painting şi foto-corner, un spaţiu special amenajat pentru jocuri virtuale, amenajat de EMEA - World of Warships / War Gaming Europe, în care pasionaţii de gaming vor putea participa la bătălii navale virtuale şi multe surprize.



În prima parte a zilei de 15 august, după defilarea aviaţiei, Zeul Neptun îşi va face apariţia, în jurul orei 10,55, însoţit de alaiul său, şi va da startul jocurilor şi concursurilor marinăreşti, la care vizitatorii vor fi invitaţi să participe. Prezenţa Zeului Neptun şi a alaiului său va fi asigurată de Facultatea de Arte a Universităţii "Ovidius" din Constanţa. Formaţia de nave militare, ancorate în faţa Comandamentului Flotei, va defila, între orele 11,00-12,00, până la Midia şi retur, pentru a saluta turiştii aflaţi pe litoral. Defilarea va fi încheiată de parada ambarcaţiunilor turistice, în jurul orei 12,45, după care Zeul Neptun se va retrage şi va urma un spectacol de artificii, oferit de către Primăria Municipiului Constanţa.



În cea de-a doua parte a zilei de 15 august, marinarii militari vor fi prezenţi în Portul Tomis, între orele 17,00-20,00, după care publicul este invitat la un mini-concert susţinut de formaţiile muzicale ale Forţelor Navale Române şi Diviziei 101 Aeropurtate a SUA cantonată la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu", care va avea loc pe faleza de la Cazino, în zona grupului statuar "Pescarii", între orele 20,00-20,30.



Cea de-a 120-a aniversare a Zilei Marinei Române se va încheia cu un concert extraordinar, susţinut de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi cu retragerea cu torţe a marinarilor, urmate de un spectacol de artificii. Retragerea cu torţe va avea loc între orele 20,30-22,00 şi se va desfăşura pe itinerariul Cazino - Bulevardul Regina Elisabeta - Farul Genovez - Comandamentul Flotei - Piaţa "Ovidiu".



Concertul intitulat "Ave Maria", susţinut de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", este dedicat Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor, şi este programat între orele 21,00-22,00, pe faleză, în zona statuii lui Mihai Eminescu. Spectacolul de artificii lansate de pe mare va fi asigurat de către Primăria Municipiului Constanţa şi va încheia manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române.