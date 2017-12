15 elevi în grupă

Potrivit proiectului legii educaţiei, în învăţământul preuniversitar formaţiunile de studiu vor cuprinde grupe, clase sau ani de studiu. Astfel, în învăţământul preşcolar, grupa are în medie 15 copii, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20. Învăţământul primar, clasa pregătitoare şi clasele I - IV au, în medie, 20 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 25. De asemenea, în învăţământul gimnazial, clasa are în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30. În învăţământul liceal, o clasă va avea, în medie, 25 de elevi, dar clasa nu poate avea mai puţin de 20 şi mai mult de 30 de liceeni. Pentru învăţământul postliceal, clasa are în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 35. Situaţiile speciale privind formaţiunile de elevi sau de preşcolari din grupa mare aflate sub efectivul minim se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu asumarea consecinţelor financiare.