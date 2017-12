15 filme românești multiplu premiate, prezentate la Washington D.C

Festivalul de Film Românesc intitulat "Reinventing Realism – New Cinema from Romania" este organizat de Ambasada României în SUA, în parteneriat cu National Gallery of Art și American Film Institute și cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York, În perioada 13 mai - 14 iunie 2017. În cadrul festivalului, vor fi prezentate 15 filme românești, deținătoare a 121 de premii internaționale. Invitați speciali ai festivalului vor fi regizorul Corneliu Porumboiu (filmele "Comoara", "Polițist, adjectiv" și "Când se lasă seara peste București", "Metabolism"), actorii Gheorghe Visu (filmul "Câini") și Toma Cuzin (filmele "Aferim! " și "Comoara") și actrița Andreea Vasile (filmul "Fixeur"). După vizionarea filmelor, vor avea loc sesiuni de întrebări și răspunsuri cu public la care vor participa protagoniștii peliculelor cinematografice. De asemenea, la deschiderea Festivalului va participa ministrul Culturii și Identității Naționale, Ionuț Vulpescu.

Printre filmele ce vor putea fi văzute în cadrul festivalului se numără "Sieranevada" (r. Cristi Puiu), "Fixeur" și "Ilegitim" (r. Adrian Sitaru), "Poziția copilului" (r. Călin Peter Netzer), "Aferim! " (r. Radu Jude), "Comoara" (r. Corneliu Porumboiu), "Câini" (r. Bogdan Mirică), "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" și "După dealuri" (r. Cristian Mungiu), "Polițist, adjectiv" (r. Corneliu Porumboiu). Filmele vor fi prezentate la National Gallery of Art și AFI Silver Theatre and Cultural Center.