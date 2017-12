15 martie ar putea fi zi liberă. Vezi de ce!

01:00:03 / 24 Februarie 2017

La cat mai multe zile libere,sa fie,uraaa!

Bai fratilor,eu ma inscriu in U.D.M.R daca se aproba si devine zi libera la nivel national!Abia astept!Si ma fac si "bugetar",ca deocamdata,lucrez la"privat"sau"negru",depinde cum pica oferta.Deja incep sa-l iubesc pe Dragnea.Usurel,transforma Romania in paradisul bugetarilor,de-or sa se uite nemtzii cu invidie la noi,parol!Pe onoarea mea!Pai eu muncesc la patron ca sclavul,7 zile din 7,cate 12 ore zilnic uneori...A,vreau si "vucher"de vacantza,ca bugetarii! Bine,remarca privind avantajele bugetarilor nu prea-si are rostul in contextul articolului,dar nu m-am putut abtine.Cand voi reusi,voi fi mandru c-am devenit bugetar!