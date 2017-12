15 medalii de aur pentru sportivii constănţeni la Concursul Internaţional de Kung Fu

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit, la sfîrşitul săptămînii trecute, un concurs internaţional de kung-fu, denumit “World Kung-Fu Cup“. La această a doua ediţie desfăşurată la Constanţa au participat 140 de sportivi reprezentînd Germania, Italia, Portugalia, Ucraina, Polonia şi România. “O competiţie care a fost foarte greu de organizat, dar mă bucur că am strîns atît de mulţi sportivi, iar întrecerile s-au desfăşurat în condiţii bune. Un nivel mediu al competiţiei la Taolu şi, din păcate, participanţii din România au avut la seniori evoluţii sub cele ale concurenţilor din străinătate. Cu siguranţă aceste întreceri vor deveni o tradiţie şi dorim ca, de la an la an, numărul ţărilor participante să crească“, a declarat preşedintele concursului, Florin Iordănoaia, cel care deţine aceeaşi funcţie şi la Clubul Sportiv “Marea Neagră“ din Constanţa. Alexandru Neagu, unul dintre cei mai valoroşi sportivi ai clubului CS “Marea Neagră”, era bucuros pentru rezultatele obţinute: “Este primul an la seniori, însă nu am avut deloc emoţii. Mă pregătesc pentru viitoarele competiţii, iar aceste victorii îmi dau dreptul de a participa cu lotul naţional de seniori la alte întreceri internaţionale“, a spus Neagu. La această ediţie a “World Kung-Fu Cup“, sportivii constănţeni s-au impus la următoarele categorii - Taolu Tradiţional, feminin, -12 ani: Elis Omer (CS “Marea Neagră“); masculin, -9 ani: Ionuţ Nedelcu (CS W-Maxx Mangalia - preşedinte Titi Vartolomei); Non-Contact Sanda, feminin - 8 ani: Andreea Andronache (CS “Marea Neagră“); masculin - 9 ani, -30 kg: Alexandru Bodorin (CS “Marea Neagră“); +40 kg: Ovidiu Moroianu (CS “Marea Neagră“); 12-13 ani, +40 kg: Florin Budeanu (CS W-Maxx); 14-15 ani, +60 kg: Florin Nicorescu (CS “Marea Neagră“); 16-17 ani, -60 kg: Mihai Dumitrescu (CS “Marea Neagră“); +60 kg: Alexandru Antonache (CS “Marea Neagră“); 18-34 ani, -70 kg: Alexandru Neagu (CS “Marea Neagră“); Light-Fighting Sanda, feminin, 18-34 ani: Claudia Adam (CS “Marea Neagră“); masculin, 12-13 ani, -65 kg: Florin Budeanu (CS W-Maxx); 16-17 ani, +65 kg: Alexandru Antonache (CS “Marea Neagră“); 18-34 ani, -65 kg: Alexandru Neagu (CS “Marea Neagră“); Sanda - masculin, 16-17 ani, +65 kg: Denis Marinescu (CS W-Maxx). Medalii de argint şi bronz au mai cucerit şi alţi sportivi constănţeni legitimaţi la cluburile CS Shaolin Callatis Mangalia (vicepreşedinte Mihai Nicorescu), CS “Panda” Poarta Albă (preşedinte Mihai Cîju) şi CSU Neptun Constanţa (preşedinte Cornel Panait).