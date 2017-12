15 miliarde de euro s-au investit în agricultură din fonduri UE

Agricultura din România a beneficiat, din 2003 şi până în prezent, de 15 miliarde de euro din fonduri europene, a declarat vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la un post TV. „Ministerul Agriculturii a dobândit experienţă în gestionarea fondurilor europene prin programul Sapard. În 2003, când am avut acces la programul Sapard, a intrat o sumă foarte mică, 6 milioane de euro, iar în 2004, circa 232 de milioane de euro. Am ajuns, însă, în 2013 să avem 2,7 miliarde de euro”, a spus Constantin. Acesta a reamintit că anul trecut a fost primul în care balanţa comercială cu produse agricole a fost pozitivă, menţionând totodată importanţa de a investi în agricultură, domeniul cu cele mai importate surse de finanţare din fonduri europene. „Am reuşit pentru prima dată, după 20 de ani, să avem balanţa cu produse agroalimentare pe pozitiv, adică să reuşim să exportăm mai mult decât importăm. Aş vrea să vă dau un sfat: investiţi în agricultură, este domeniul care are cea mai importantă sursă de finanţare din fonduri europene”, a subliniat ministrul Agriculturii.