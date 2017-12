15% dintre români suferă de depresie

13:24:10 / 29 Septembrie 2014

Capul plecat,e lovit de depresie!

15% este cam din burta. Conditia in care se afla tara determina a determinat instalarea depresiei la marea majoritate a populatiei,doar ca este perceputa deja ca normalitate pe la noi.Lipsa de reactie populara in cazuri cum au fost taierile de salarii si alte abuzuri arata ca romanii sunt de fapt daramati,nu mai au incredere in ei si in apropiati,ii stapaneste frica de a-si pierde salariul care e de fapt un soi de ajutor de supravietuire,nu salariu real. Depresia e parte componenta a romanilor,insa oamenii sunt obisnuiti sa nu viseze la viitor,pentru ca nici prezentul nu-l traiesc,romanii fiind la nivel de supravietuire si aceea cu teama permananta de alte rele,unele inchipuite dar de inteles. Actiunea ,nesupunerea la obtuzitatile regimurilor politice,neacceptarea nonvalorilor autopromovate sau impuse,trezirea la viata ,respectful fata de valoare si fata de semeni poate fi un medicament eficient. Depresia o elimini eliminand cauzele ei si asta inseamna implicare la nivel macro. Cand esti sarac si nu ai de-o paine,nu ai loc de munca,pot sa te baraie o suta de psihologi chiar si fara plata consultatiei,tot o iei razna cu toate medicatiile,doar sa-ti faca o injectie sa ramai tampit si sa nu mai rationezi,sa fii rupt de realitate ar fi salvarea de la ganduri reale sau cum zice omul satul,ganduri negre. Un pesimist este un fost optimist care a primit informatii reale. Ei bine,popoarele unite au rata depresiei mult mai mica,abia acolo poate ca acel 15% ar fi corect.