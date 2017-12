15 premii pentru un singur liceu din Constanța! Nu este singurul câștigător!

Cei mai talentați elevi care au participat la proiectul ”Scrisul face Bine” și au obținut premiile I, II și III din 60 de unități de învățământ din județul Constanța vor primi în aceste zile burse de performanță în valoare de 400, 300 și 200 de lei. Restul până la aproximativ 18.000 de elevi din județul nostru au primit deja o recompensă pentru participarea lor la proiect, în valoare de 100 de lei. Festivitatea de înmânare a premiilor și diplomelor a avut loc luni, 14 decembrie în sala ”Remus Opreanu” din cadrul Prefecturii Constanța. ”Este un proiect generos, cred, pentru că toți cei care au participat au primit o bursă de 100 de lei. Astăzi le oferim recompensele celor care au obținut premiul I, II și III din fiecare școală pe fiecare nivel, în total 550 de premii. Sunt 60 de școli implicate, peste 15.000 de ore de activitate desfășurate, am avut 60 de experți locali”, a explicat managerul de proiect, prof. univ. dr. Răducu Popescu. Proiectul și-a propus să îi determine pe copii și pe tineri că scrisul de mână nu trebuie uitat sau ignorat, explică prof. Popescu, precizând că scrisul are un rol important în dezvoltarea personală. Inițiatorii și-au propus să îi atragă pe elevi mai aproape de școală, de lectură, iar prin numărul mare de participanți spun că au reușit să își atingă obiectivele. Printre elevii premiați se află și Andreea Leu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Constanța, unitate de învățământ care a câștigat 15 premii. ”A fost o inițiativă bună pentru că a solicitat creativitatea și imaginația copiilor și nu i-a lăsat să uite că scrisul de mână este foarte bun, cu toate că, odată cu apariția tehnologiei, mulți au cam uitat de caligrafie și au înlocuit scrisul de mână cu butonatul tastaturii”, a spus Andreea, câștigătoare a premiului al III-lea în concurs. Și Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” din Constanța a câștigat 15 premii. ”Am participat cu 631 de elevi de nivel primar, gimnazial și liceal. Am avut elevi foarte dedicați scrisului, au avut multă dorință de a realiza aceste compuneri solicitate, dar și multe cadre didactice din liceu care s-au implicat în buna desfășurare a acestui proiect”, a explicat profesorul de limba și literatura română, Silvia Leucă.

