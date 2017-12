15 tone de echipament tehnic pentru concertul „Muse” de la Bucureşti

Trupa „Muse” va cînta sîmbătă, la Bucureşti, pe o scenă lungă de 25 de metri şi înaltă de 15 metri, pe care vor fi amplasate cinci ecrane şi 15 tone de echipament tehnic, care va fi transportat în şapte camioane. Membrii trupei, Matthew Bellamy (voce, chitară, clape), Chris Wolstenholme (bass, clape, voce) şi Dominic Howard (baterie, percuţie) vor ajunge în România cel mai probabil sîmbătă, în ziua concertului, cu un avion privat. Ei au cerut vinuri româneşti, dar şi o sticlă de sake, băutură alcoolică japoneză, ziare englezeşti şi un DVD a cărui alegere este lăsată la latitudinea promoterului. Rockerii vor să primească şi o hartă cu atracţiile oraşului, deoarece vor să se plimbe prin capitală în noaptea de după concert.

Echipamentul, care cîntăreşte 15 tone, va sosi la Bucureşti în şapte camioane, încă de vineri. Trupa va aduce din Anglia o echipă de 60 de persoane, de la tehnicieni la bucătarii care vor găti pentru toţi, cărora li se vor alătura 56 de persoane din România.

Tot echipamentul tehnic, printre care sistemul de sonorizare şi cele cinci ecrane cu leduri, aparţine trupei şi va fi adus din Grecia, unde are loc, astăzi, primul concert din turneul formaţiei. De la Bucureşti, membrii trupei şi echipa vor pleca la Belgrad, unde vor susţine un concert duminică.

„Muse”, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa, a cîştigat numeroase premii, printre care „Best New Artist”, în anul 2000, în Marea Britanie, „Innovation Award”, „Best Album”, „Best British Band” şi, pentru al patrulea an consecutiv, „Best Live Act”. În plus, activitatea britanicilor a fost premiată cu mai multe discuri de platină şi de aur.

„Black Holes and Revelations”, cel mai recent album, a apărut în 2006 şi a fost foarte bine primit de critica muzicală şi de public.