15 trişori la Bac-ul scris la română

Elevii nu se învaţă minte! În ciuda prezenţei camerelor de luat vederi, cu toate avertismentele inspectorilor şcolari constănţeni şi ale însuşi ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, chiar şi cu preţul susţinerii examenului maturităţii abia peste două sesiuni, adolescenţii nu pierd vechile obiceiuri căpătate în şcoală! Copiază, copiază şi iar copiază! Încearcă să îşi construiască un viitor pe fraudă şi probabil nu vor ajunge prea sus, pentru că se vor lovi de alte situaţii şi mai dificile, cărora nu le vor putea face faţă. La Constanţa, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean, la prima probă scrisă a Bac-ului - limba şi literatura română, 15 elevi au fost prinşi copiind sau încercând să copieze, dintr-un total de 1.892 de candidaţi prezenţi. Lor li se adaugă şi 435 de absenţi care nu s-au mai obosit să se prezinte la examene. Unul dintre elevii care şi-au încercat norocul trişând la examen a fost la Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa. Candidatul prins copiind nu a fost chiar un adolescent fără minte, ci chiar o doamnă în vârstă de 40 de ani, care susţinea proba scrisă la limba română. Situaţia a fost confirmată de unul dintre supraveghetori. Cadrul didactic de la Liceul Teoretic „Decebal”, prof. Niculina Dumitru, a declarat că inspectorii ISJ au surprins, pe camerele de luat vederi, eleva în timp ce copia. „Eu am supravegheat pe hol, dar am aflat că o candidată mai în vârstă a fost surprinsă pe camerele de luat vederi în timp ce copia”, a declarat profesorul. Potrivit Metodologiei de organizare a examenului, cei 15 candidaţi care au fost eliminaţi de la examen, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, au pierdut dreptul de a susţine examenul de Bac în următoarele două sesiuni.

LA EXAMEN, CU ZÂMBETUL PE BUZE Din păcate, asistăm la o realitate crudă! Prea puţini elevi sunt cu adevărat conştienţi că trebuie să înveţe pentru a le fi uşor în viaţă. Ei tratează cu total dezinteres probele examenului naţional de Bac şi lucrul acesta se reflectă atât în atitudinea pe care o au când sunt întrebaţi despre testări, cât şi în notele pe care le obţin. De exemplu, tânărul Akca Omer, care a susţinut, ieri, proba scrisă la limba şi literatura română la Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa, a fost cât se poate de relaxat când a venit la examen. Fără niciun fel de ezitare şi cu zâmbetul pe buze, elevul, fost corigent pe vară la matematică, a mărturisit că nu a învăţat mai nimic pentru testarea la română. „Am acordat foarte puţin timp pentru limba română. Eu, de obicei, reţin la clasă dacă un profesor ştie să explice bine şi am considerat că nu e nevoie să mai trec prin materie”, a spus, încrezător, elevul. El a adăugat că a avut media 6 la limba română pe semestrul al doilea, dar nu-şi face niciun fel de probleme că nu o să promoveze examenul şi crede că o să obţină un 7.

Subiecte de nivel mediu

În ceea ce priveşte subiectele la limba română, mai mulţi elevi au considerat că au fost uşoare şi se aşteptau să pice orice fel de subiect! Ce-i drept, poate şi din cauză că nu prea au învăţat înainte de examen şi nu aveau niciun fel de preferinţă pentru un subiect anume. Profesorii de specialitate au confirmat spusele elevilor. Ei au spus că subiectele de limba română au avut grad de dificultate mediu şi au respectat întocmai modelul de subiecte propus de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi Metodologia. Dascălul de limba română din cadrul Colegiului Comercial „Carol”, prof. Roxana Albu, a declarat că, teoretic, subiectele sunt concepute în aşa fel încât să poată fi rezolvate între două ore jumătate şi trei ore, dar, practic, un elev le-ar fi putut rezolva şi într-o oră. „Depinde de modul de abordare al fiecărui candidat”, a subliniat cadrul didactic. Pentru prima dată, elevii au avut de rezolvat subiecte diferenţiate, în funcţie de profil: real şi uman. Au fost diferenţe atât la primul subiect, fiind acordate texte la prima vedere diferite, cât şi la subiectul al treilea: elevii şcolilor cu profil uman au avut de elaborat un eseu pe baza unei comedii studiate la clasă, iar cei cu profil real au avut de scris un eseu pe baza unei opere dramatice discutate la oră.

Urmează proba obligatorie a profilului

Conform calendarului, mâine - 28 august, 1.773 de candidaţi au dreptul să susţină proba obligatorie a profilului. S-au înscris 1.708 de candidaţi la matematică şi 65 la istorie. Examenul de Bac se încheie vineri - 30 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Nuvela „Budulea Taichii“, greu de pronunţat pentru elevi

Şi la Bucureşti, candidaţii la sesiunea de toamnă ba au fost extaziaţi că subiectele au fost uşoare, considerându-se pregătiţi „beton”, ba nemulţumiţi. Un subiect-problemă pentru unii a fost nuvela „Budulea Taichii“ de Ioan Slavici, al cărei nume le-a fost greu să-l pronunţe. „Am avut ceva ce nici nu ştiu cum se cheamă, „Bădi Tăileu“, nu ştiu. Apoi am avut ceva despre importanţa comunicării în munca de echipă şi două personaje dintr-o comedie studiată. A fost greu“, a spus Alina. Alţi elevi au fost la fel de nemulţumiţi. „Nu am ştiut nimic. A fost nasol rău. Am auzit că era o comedie, ceva cu o scrisoare, dar nu ştiam pe nimeni“, spune un altul, râzând. Alte două tinere ţâşnesc şi ele din şcoală foarte supărate: „Ce personaje din comedie? Ce comedie? Şi celelălat, Slavici. Nu am ştiut nimic“, vorbesc ele tare, cât să le audă şi să le aprobe toţi cei de afară aflaţi în aceeaşi situaţie cu a lor.