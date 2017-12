150 de copii din Peştera şi Fîntînele, pentru prima dată la Constanţa

Prin programul „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2009“, demarat în urmă cu trei ani, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi derulat în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Aqua Magic, Telegondola Constanţa şi Circul Medrano, numeroşi copii din comunele Peştera şi Fîntînele au ajuns, ieri, la Constanţa. Complexul Muzeal, Aqua Magic, Telegondola şi Circul Medrano au fost, pentru o zi, la dispoziţia a 150 de copii care, deşi locuiesc în judeţul Constanţa, nu au avut posibilitatea să vadă Marea Neagră şi să se bucure de ofertele turistice din Constanţa şi Mamaia. “Această acţiune este binevenită pentru copiii din mediul rural, care o aşteptau cu nerăbdare încă de la începutul anului. Pînă acum trei ani, cînd a fost lansat prima dată programul, unii copii nu ajunseseră niciodată nici măcar în municipiul Constanţa. Acum am adus în excursie copii care au obţinut cele mai bune rezultate la învăţătură, ca recompensă pentru eforturile depuse în timpul anului şcolar, şi sperăm ca, pînă la sfîrşitul vacanţei, să reuşim să mai aducem şi alţii“, a declarat primarul comunei Peştera, Valentin Vrabie. Cu toate că sînt foarte aproape de litoral, mulţi dintre copiii care beneficiază de excursii prin programul “Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2009“ nu au părăsit niciodată localitatea de domiciliu. “Am adus copii din toate cele şase sate ale comunei. Pentru copiii noştri este foarte important programul CJC, pentru că 90% din ei nu au mai ajuns la Constanţa şi nici nu visau să ajungă în aceste locuri. Am încercat ca, prin acest program, să aducem, pe rînd, în fiecare an, toţi copiii din comună“, a declarat primarul comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu. “Este prima dată cînd ajung la Constanţa, cînd văd toate aceste locuri. Mi-a plăcut foarte mult spectacolul de la Delfinariu şi am aşteptat cu nerăbdare să mă plimb cu telegondola şi să merg la Aqua Magic“, a spus Alexandru Butoi, de 9 ani, din comuna Peştera. În ediţia din acest an, programul CJC angrenează în excursii aproape 7.000 de copii din mediul rural constănţean.