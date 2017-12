150 de lei, preţul biletelor pentru concertul „Smokie” la Constanţa

Anul acesta, Constanţa nu a fost ocolită de spectacole grandioase, susţinute de artişti celebri. După ce unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai lumii, Julio Iglesias, a concertat în oraşul de malul mării, a venit rîndul şi legendarei trupe „Smokie” să cînte pentru fanii săi de pe litoralul românesc.

„Smokie” va susţine un mini-turneu în România, iar primul spectacol va avea loc pe 16 decembrie, în capitală. Constănţenii îi vor putea urmări pe cei care au produs… isterie cu binecunoscuta piesă „Living Next Door to Alice” pe data de 17 decembrie. De la Constanţa, celebra formaţie va pleca la Braşov, unde va încheia seria concertelor din România.

Biletele la spectacolul pe care îl va susţine „Smokie” la Constanţa se găsesc la agenţia Casei de Cultură a Sindicatelor, la preţul de 150 de lei.

Trupa „Smokie” a trecut printr-o serie de transformări, de-a lungul timpului, lansîndu-se ca formaţie sub numele de „The Yen”, în 1965, apoi ca „The Sphynx” şi mai tîrziu ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formaţii a rămas doar Terry Uttley (voce), ceilalţi fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) şi Mick McConnell (chitară). Numele de „Smokey” a fost dat formaţiei în anul 1974, iar un an mai tîrziu, a fost lansat primul album, „Pass It Around”, urmat de un al doilea material, „Changing All the Time”. Primul single, „If You Think You Know How to Love Me” a înregistrat un succes răsunător şi a cîştigat admiraţia fanilor, care au primit şi mai bine următorul single, celebrul „Don\'t Play Your Rock\'n\'Roll to Me”. Denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cîntăreţ american Smokey Robinson, care a ameninţat trupa cu declanşarea unui proces în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folosindu-i numele deja consacrat.