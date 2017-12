150 de specialiști dezbat studii recente în domeniul factorilor terapeutici naturali

Peste 150 de specialiști, medici, cercetători științifici, biologi, din 12 institute sanitare și de învățământ din România, dar și invitați străini, vor dezbate timp de 3 zile, la Techirghiol, cele mai recente studii și cercetări în domeniul factorilor terapeutici naturali ai litoralului, punctând reperele științifice ale balneologiei românești, în cadrul Conferinței ”Repere științifice ale balneologiei românești la Techirghiol. Studii și cercetări în domeniul factorilor terapeutici naturali ai litoralului”. Conferința națională cu participare internațională, care se desfășoară anual la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, marchează astfel aniversarea a 118 ani de balneologie maritimă românească și 93 de ani de ființare a Institutului național de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie, potrivit managerului Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, Elena Roxana Almășan, citată într-un comunicat. Un alt moment aniversar este dedicat prof. univ. dr. Nicolae Teleki, membru al Academiei de Științe Medicale, fost expert OMS, fondatorul școlii medicale moderne de recuperare, medicină fizică și balneologie. Invitatul conferinței este prof. Ashot P. Khachatryan, MD PhD Academician, Honored Inventor of Russian Federation and European Union. ”Conferinţa intenţionează să repună pe agenda autorităților centrale, dar și a cercetătorilor, într-o abordare interdisciplinară, problemele conservării patrimoniului natural al litoralului românesc. Obiectivul major al manifestării este acela de a stimula interesul comunității științifice referitor la cunoașterea și valorificarea nămolului de Techirghiol, ca factor sanogen și terapeutico-recuperator, și de a impulsiona continuarea și dezvoltarea demersurilor de cercetare în acest domeniu”, se mai arată în documentul citat. Menționăm că manifestarea este parte a proiectului de cercetare privind starea ecologică a lacului Techirghiol și a proceselor de peloidogeneză prin cunoașterea dinamicii factorilor naturali și a mecanismelor producției biologice. Conferința se află sub egida Academiei de Științe Medicale din România cu participarea reprezentanților Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Universității ”Carol Davila” din București, Universității „Ovidius“ din Constanța, Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Balkan Environmental Association (B.EN.A), Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Deschiderea lucrărilor va avea loc vineri, 22 septembrie 2017, ora 14.00, la sala de festivități a Sanatoriului.