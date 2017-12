1.500 de copii, primii beneficiari ai “donaţiei egiptene”

CAMPANIE UMANITARĂ Gesturile caritabile sunt din ce în ce mai puţine în ultima perioadă. Constanţa, ca multe alte oraşe din România, are numeroase familii ale căror venituri nu le permit nici măcar strictul necesar pentru copii. Pentru aceste familii, orice ajutor este binevenit. Vestea că un miliardar egiptean doreşte să sprijine familiile sărace din Constanţa a venit cum nu se putea mai bine pentru sutele de copii care se gândeau că în prima zi de şcoală nu vor avea cu ce să se laude în faţa colegilor lor mai avuţi. Cei 300.000 de dolari donaţi de miliardarul egiptean Samih Sawiris au ajuns la Constanţa în contul unei persoane private. Tristeţea primilor 180 de beneficiari a dispărut ieri brusc, fiind înlocuită cu zâmbete de bucurie pe care ar trebui să le vedem în fiecare zi. Primarul Radu Mazăre s-a aflat ieri în rândul copiilor beneficiari ai acestei donaţii, chiar la magazinul de unde aceştia şi-au luat deja hainele şi rechizitele pentru noul an şcolar. “Am încercat să găsim haine cât mai ieftine şi Corina Buricea, care se ocupă de această campanie, a venit cu ideea să cumpărăm de la magazinul de produse confiscate. Hainele cumpărate pentru cei 1.500 de copii sunt noi şi ieftine, având astfel posibilitatea să cumpărăm de două ori mai multe. Au fost alese drept beneficiare familiile cu copiii cei mai mulţi şi veniturile cele mai mici. După ce terminăm cu cei 1.500 de copii ne vom ocupa de dosarele medicale depuse la primărie”, a declarat primarul Radu Mazăre.

RECUNOŞTINŢĂ Toată lumea s-a întrebat de ce municipalitatea nu a preferat o fundaţie care să se ocupe de această campanie umanitară. “Ne-am gândit că este mai bine aşa decât să pierdem timpul până înfiinţăm o fundaţie. Sunt banii personali ai lui Samih, care nu are niciun interes în România, niciun contract cu România, nu îl interesează niciun contract cu vreun minister, cu Palatul Cotroceni, sau cu Guvernul. Este pur şi simplu un act caritabil pe care îl face, pentru că aşa a simţit el”, a explicat Mazăre. El a precizat că a păstrat permanent legătura cu prietenul său din Egipt. “Îi voi prezenta un film cu ceea ce se întâmplă aici ca să vadă că au ajuns banii la aceşti copii. Am înţeles că are acum nişte probleme după revoluţia din Egipt. Am vorbit cu el şi mi-a zis că nu sunt decât nişte probleme de imagine”, a spus Mazăre. Atât copiii cât şi familiile acestora au fost impresionaţi de gestul miliardarului egiptean. “Având în vedere situaţia actuală, nu credeam că cineva se mai gândeşte la cei ca noi, care abia reuşim să ne ducem traiul de la o zi la alta. Începerea anului şcolar reprezenta mereu o problemă, pentru că nu ne permiteam să facem cheltuieli în plus. Ajutorul oferit astăzi este extraordinar. Nu ştiu cum am putea mulţumi vreodată celui care s-a gândit la noi”, a declarat mama lui Vlad, elev în clasa a IV-a. În faţa primarului Mazăre, Vlad le-a arătat tuturor achiziţiile făcute din magazine: “Mi-am luat un echipament sportiv, două perechi de încălţări, tricouri şi cele necesare la şcoală”. Potrivit Corinei Buricea, coordonatorul acestei campanii, acţiunea se va derula până miercurea viitoare.