Din fericire pentru cei 15.000 de fani ai trupei Roxette, ploaia de luni seară s-a oprit cu o oră înainte de mult aşteptatul concert, în premieră în România, al celebrei formaţii suedeze. Faimosul duet, format din Marie Fredriksson şi Per Gessle, a urcat punctual pe scena de la Zone Arena din capitală, la ora 20.10, în ropote de aplauze şi a deschis concertul cu piesa „Dressed for Success\". Au urmat melodiile „Sleeping in My Car\" şi „The Big L.\", după care solista, îmbrăcată în pantaloni şi jachetă din piele neagră, a salutat publicul spunând că „este o zi foarte specială\", întrucât a aniversat vârsta de 53 ani chiar în ziua show-ului de la Bucureşti. Numerosul public i-a cântat sărbătoritei „La mulţi ani!\".

„Bună seara, România! Este fantastic să ne aflăm aici pentru prima dată. Vă mulţumim că ne-aţi aşteptat în toţi aceşti ani. O să fie o seară specială!\", a strigat cântăreaţa după care, alături de colegul său de scenă, Per Gessle, a cântat fără întrerupere peste 20 de piese identificate cu istoria celor mai cunoscuţi suedezi de la ABBA încoace. Nu au lipsit nici melodii rock precum „How Do You Do\", „Dangerous\" şi „The Look\", dar nici baladele „Fading Like a Flower\", „Spending My Time\" şi evergreen-ul „It Must Have Been Love\", la care fanii au demonstrat că ştiu versurile pe de rost. „Incredibil!\", a exclamat Marie Fredriksson, văzând reacţia publicului, în timp ce Gessle avea să le spună spectatorilor, la un moment dat: „Faceţi ca totul să fie mai uşor pentru noi, aici, pe scenă\".

La prezentarea instrumentiştilor din spatele duetului, unul dintre chitarişti a cântat câteva acorduri din „Ciuleandra\", confirmând astfel că toată echipa Roxette a acordat un respect deosebit întâlnirii cu publicul din România. După „Joyride\", trupa s-a retras, bis-ul fiind revendicat cu ovaţii, aplauze şi tropăituri. Revenind pe scenă, duetul şi-a lăsat din nou fanii să interpreteze un refren din „Spending My Time\", urmată de „She\'s Got the Look\". A urmat cel de-al doilea bis, cu „Listen to Your Heart\", după care Gessle a mulţumit publicului pentru „seara minunată\", iar concertul s-a încheiat cu „Church of Your Heart\" şi o reverenţă a tuturor membrilor formaţiei către spectatori. Show-ul de la Bucureşti este inclus în al zecelea turneu mondial din cariera trupei, ce s-a reunit în 2009, după aproape opt ani de pauză.