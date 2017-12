15.000 de români optează pentru locuri de muncă în Marea Britanie

Marea Britanie este în continuare alegerea numărul unu pentru lucrătorii imigranţi din România, în condiţiile în care, în fiecare lună, 15.000 de români aplică pentru un loc de muncă în această ţară, relatează Daily Express în ediţia sa de ieri. În primele şase luni ale acestui an, aproape 90.000 de români au aplicat pentru 22.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, mai mult decât din orice altă ţară din Europa, adaugă ziarul, citând un studiu al unei agenţii române de angajare. Potrivit cotidianului britanic, tinerii români văd în Marea Britanie un tărâm al oportunităţilor, unde, prin muncă grea, se poate ajunge la locuri de muncă bine plătite şi la standarde de viaţă bune. În pofida restricţiilor aparent dure introduse de guvernul britanic după afluxul de muncitori polonezi, în 2004, datele furnizate de Ministerul de Interne de la Londra arată că, dintre cei aproape 2.000 români cu studii superioare, financiar independenţi sau studenţi care au aplicat pentru slujbe în Regatul Unit în acest an, au fost acceptaţi 1.646. În aceeaşi perioadă, unui număr de 7.514 de lucrători necalificaţi le-au fost acceptate aplicaţiile pentru slujbe sezoniere. Lucrătorii calificaţi trebuie să obţină aprobarea Agenţiei britanice pentru Frontiere înainte de a putea intra în Marea Britanie. Ministerul pentru Muncă şi Pensii de la Londra a confirmat că imigranţii români care lucrează sunt eligibili pentru ajutoare, cum ar fi ajutorul imediat pentru locuinţă. De asemenea, după 12 luni de angajare continuă, ei pot pretinde la alte ajutoare cum ar fi cel de şomaj. Experţii în recrutare români de la firma Tjobs susţin că, până în prezent, în acest an 370.000 de lucrători din România au aplicat pentru 97.000 de locuri de muncă în străinătate, în topul preferinţelor situându-se Marea Britanie, urmată de Grecia şi Germania.