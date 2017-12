153 de joburi peste graniţe

Şomerii constănţeni au la dispoziţie, de ieri, 153 de joburi în străinătate. Potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Constanţa, Compartimentul Eures, cele mai multe joburi sunt disponibile în Danemarca, 90 la număr, iar salariile sunt cuprinse între 1.260 şi 1.850 de euro. Germania oferă nouă posturi plătite cu sume de la 1.500 euro brut pe lună şi până la 3.300 euro brut pe lună. Norvegia oferă 42 de posturi remunerate cu 40.000 - 60.000 euro brut pe an. Spania are doar două joburi, cu 19.000 euro brut pe an, iar în Slovenia sunt disponibile 10 posturi cu 542 de euro brut pe lună. Detalii pot fi găsite şi pe www.eures.anofm.ro. (O.M.)