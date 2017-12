Peste 157.000 de numere de telefon au fost portate în ultimele 12 luni, dintre acestea 67% numere de telefonie mobilă, în timp ce în segmentul telefoniei fixe au fost 51.291 de numere. \"În medie, peste 13.000 de utilizatori se folosesc lunar de facilitatea introdusă de ANCOM pe piaţa de comunicaţii electronice în urmă cu un an şi îşi păstrează numărul de telefon atunci cînd îşi schimbă furnizorul de telefonie. Sînt convins că mult mai mulţi utilizatori se folosesc de portabilitate pentru a-şi renegocia condiţiile contractuale şi acest lucru se vede în creşterea concurenţei şi scăderea preţurilor la servicii de telefonie\", a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu. Din numărul total de 157.041 de portari realizate pînă în acest moment, 67% (105.745) sînt numere de telefonie mobilă, în timp ce în segmentul telefoniei fixe s-au portat 51.291 de numere. Au fost portate şi cinci numere nongeografice cu acces gratuit pentru apelant. De asemenea, cinci operatori de telefonie mobilă au primit clienţi prin portare. Astfel, Cosmote a primit 38.024 de clienţi, Vodafone a primit 37.653, Orange a primit 28.154, RCS&RDS, 1.379 şi Telemobil, 535. Cele 34.900 de numere care au fost portate în reţelele de telefonie mobilă de la ultima raportare din 30 iunie 2009 pînă în prezent au fost aproximativ egal împărţite între Cosmote, care a cîştigat 11.920 de noi utilizatori, Vodafone, 11.300 şi Orange, 10.832. RCS&RDS şi-a dublat numărul de clienţi cîştigaţi prin portare din alte reţele, ajungînd pînă la 1.379, în timp ce Telemobil a mai cîştigat 121 de noi abonaţi, ajungînd la 535. Datele statistice arată că se portează mai frecvent abonaţii pe baza de abonament decît abonaţii pe bază de cartelă preplatită. Astfel, din numărul total de utilizatori de telefonie mobilă care s-au portat, 75% erau abonaţi postpaid şi 25% erau abonaţi prepaid. Din numărul total de 51.291 de numere de telefonie fixă portate în acest prim an, 44% au fost portate către reţeaua UPC România. Astfel, UPC a primt 22.582 clienţi, RCS&RDS, 9.959, Vodafone, 8.847, Orange, 4.657, Romtelecom, 3.185, Dial Telecom, 686, GTS Telecom, 443, New Com Telecomunicaţii, 397, Euroweb, 109, Ines Group, 109, Telemobil, 80, Digital Cabla System, 56, Cobalt IT, 50, Media Sat, 33, Atlas Telecom, 22, Telcor, 20, Vip Net, 12, Iristel, 10, Datek Telecom,opt, Necc Telecom, cinci, Cosmote, trei, A&G Communication, doi, Air Bites, doi, Canal S şi World Telecom Network, un client.

Din cei peste 157.000 de utilizatori care au optat pentru portarea numărului, 1.395 de utilizatori de telefonie mobilă şi 361 de utilizatori de telefonie fixă şi-au portat numărul de mai multe ori. Din totalul numerelor portate, aproximativ 800 au fost reveniri la furnizorul iniţial. În ultimele trei luni au fost portate şi primele cinci numere de tipul 0800 (numere cu acces gratuit pentru apelant), patru dintre acestea fiind portate în reţeaua Romtelecom şi unul către New Com Telecomunicaţii. Numărul maxim de portări pe care un furnizor donor poate să îl proceseze zilnic a fost crescut la 700 pentru numerele de telefonie mobilă şi la 450 pentru cele de telefonie fixă. Nu au mai existat depăşiri ale acestor limite, dar, dacă numărul de cereri va depăşi în continuare capacităţile de procesare setate, acestea vor fi mărite din nou.

Ce înseamnă portabilitate?

Portabilitatea permite utilizatorilor să îşi păstreze numărul de telefon atunci cînd schimbă furnizorul. Se pot porta numerele de telefonie fixă, mobilă şi numere speciale, precum cele din categoria 0800 sau 0900. Portarea se face doar în cadrul aceleaşi categorii, fix către fix sau mobil către mobil. Serviciul este disponibil în România din 21 octombrie 2008.