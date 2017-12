16 copii instituţionalizaţi au petrecut Paştele alături de pompieri

Campania „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa, Televiziunea Neptun, Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul Comercial Tom, a găsit ecou şi în inimile pompierilor constănţeni. Pe durata sărbătorilor pascale, cadrele militare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” nu au uitat că, dincolo de zidurile orfelinatelor din judeţul Constanţa, sufletele inocente ale unor copii abandonaţi au nevoie de o speranţă şi de un semn că celor din jur le pasă de viaţa lor. Cu ocazia sărbătorilor pascale, pompierii au luat iniţiativa de a invita 16 băieţi, cu vîrste cuprinse între 10 şi 16 ani, din centrele de plasament constănţene, să-şi petreacă patru zile, de sîmbătă pînă marţi, în şapte subunităţi ale Inspectoratului. Ieri, la sfîrşitul minivacanţei, la sediul ISU Dobrogea din Constanţa s-a desfăşurat o festivitate de premiere a micilor prieteni ai pompierilor, care au primit din partea inspectorului şef, col. Viorel Costache, diplome de recunoaştere a calităţii de „copil responsabil cu focul”. Diplomele însoţite de cadouri au fost acordate tuturor copiilor, iar cei care au asistat la eveniment au rămas impresionaţi de mulţimea cunoştinţelor referitoare la profesia de pompier pe care le-au acumulat cei 16 copii instituţionalizaţi. „Am învăţat cum să arunc un furtun precum şi alte lucruri despre modul în care acţionează pompierii la incendii. Mi-a plăcut cum s-au comportat cu noi: am jucat fotbal şi biliard! Am dormit în cazarma unităţii şi la sfîrşitul fiecărei zile stăteam mult de vorbă! Aş vrea să mă fac pompier pentru a salva vieţi”, ne-a mărturisit Robert Laurenţiu Pantan, unul dintre copiii care au petrecut patru zile alături de pompieri. „Cel mai mult mi-a plăcut să mă plimb cu autospeciala prin curtea Inspectoratului. Aş vrea să pot conduce şi eu o astfel de maşină!”, a spus Ciprian Baciu alături de prietenii lui, Ionuţ Cimpoi şi Dănuţ Basa, de care a ţinut morţiş să nu fie despărţit de sărbători. Cei trei copii s-au completat unul pe altul: „Mîncarea a fost foarte bună, am avut la masă ouă roşii, ciorbă de miel, dulciuri, am băut suc, am avut de toate. Seara am jucat cu pompierii tenis de masă, am glumit, ne-am uitat împreună la televizor! Ne-ar plăcea să-i mai vizităm pe cei de la ISU Dobrogea, dacă se vor mai organiza astfel de activităţi!”. Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, col. Viorel Costache, a declarat: „Ştiam că în centrele pentru copii instituţionalizaţi din judeţ se află micuţi care de sărbătorile pascale nu vor fi luaţi de nimeni. În acest context, am discutat cu cei care se află la comanda subunităţilor şi a grupurilor de intervenţie, care au apreciat ideea de a petrece orele de serviciu alături de aceşti micuţi. Pentru noi a fost ceva inedit, pentru că este prima dată cînd, într-o unitate militară, persoane din afara sistemului sunt cazate în aceste cazărmi. Consider că a fost o acţiune reuşită şi prin prisma pompierilor care s-au implicat şi material, prin cadouri, dar şi sufleteşte. În viitor, încercăm să repetăm acest gen de activităţi pentru că sînt benefice pentru toată lumea”. Prezent la festivitatea de ieri, Petre Dinică, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa, a apreciat iniţiativa pompierilor de a-i invita pe copii să petreacă sărbătorile pascale alături de ei şi de a-i iniţia în tainele meseriei pe care o practică.