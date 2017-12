16 democraţi din judeţ au părăsit partidul pentru PNŢCD

Preşedintele organizaţiei municipale Constanţa a PNŢCD, Andrei Gheorghe, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că, în această săptămînă, a avut loc o primă întîlnire “de cunoaştere“ între liderii PNŢCD şi cei ai PNL de la nivel local, înainte de lansarea platformei program a polului de centru dreapta, care va avea loc la Timişoara. “În urma discuţiilor, ne-am dat seama că există multe puncte comune între PNŢCD şi PNL. Indiferent de programul polului de centru dreapta, noi vom colabora pe plan local cu PNL, pentru că există multe asemănări între cele două formaţiuni politice“, a declarat Andrei Gheorghe. El a adăugat că o astfel de întîlnire va mai avea loc la cîteva zile după întrunirea de la Timişoara, cînd vor fi stabilite exact priorităţile organizaţiilor de la malul mării. Lupta împotriva PD a reprezentat un punct important în discuţiile purtate de cele două partide de la nivel local. “PD trăieşte o a doua experienţă tristă. De Alianţa DA s-a ales praful din cauza lui Băsescu şi a liderilor PD, care au avut prima grijă să lovească în partenerii lor de guvernare, or acest lucru nu este corect din punct de vedere politic. PD a demonstrat pentru a doua oară că nu ştie şi nu vrea să facă alianţe politice reale şi corecte. Această formaţiune nu a ştiut nici măcar să îşi păstreze oamenii apropiaţi. Şi aici mă refer la cei care au înfiinţat PIN şi la consilierii prezidenţiali ai lui Băsescu, care l-au părăsit pe rînd“, a mai spus Andrei Gheorghe. La rîndul său, preşedintele interimar al organizaţiei judeţene Constanţa a PNŢCD, Tudorel Chesoi, a declarat că duminică şi-au depus adeziunea la PNŢCD 16 persoane, dintre care trei consilieri locali în localităţile Bărăganu, Topraisar şi Amzacea. Printre cele 16 persoane care s-au înscris în PNŢCD, se află şi fostul preşedinte al organizaţiei PD din Topraisar, Leli Timofte. “Motivul principal pentru care am trecut la PNŢCD este reprezentat de neseriozitatea de care au dat dovadă liderii de la judeţ. În plus, în toată perioada cît am reprezentat PD la nivel local nu am avut niciun sprijin din partea organizaţiei judeţene. Doar cînd au avut nevoie de noi ne-au chemat la şedinţe, iar cînd am avut noi nevoie, niciodată nu ne-au onorat cu prezenţa“, a declarat Leli Timofte. Potrivit afirmaţiilor lui Chesoi, numărul membrilor PD din judeţ care şi-au exprimat intenţia de a trece la PNŢCD este mult mai mare.