16 piese în finala naţională a Eurovision

Piesele desemnate să intre în selecţia naţională Eurovision 2010 sunt următoarele: „Come As One\" - David Brian (juriul recomandă schimbarea interpretului), „It\'s Not Too Late\" - Paula Seling şi Kamara, „Searching for Perfect Emotion\" - David Brian, „Running Out of Time\" - Trupa Pasager, „Playing With Fire\" - Paula Seling şi Ovi, „See You in Heaven, Michael\" - Mircea Romcescu (juriul recomandă schimbarea interpretului), „Come Along\" - Lora ex-Wassabi şi Mihai Preda, „Jackpot\" - Răzvan Krivach, „Round Around\" - Cătălin Josan, „Crazy\" - Alexandra Ungureanu, „Love Is War\" - Tina Geru (ex-Pops), „I\'m Running\" - Dalma, „Save their Lives\" - Luminiţa Anghel, „Baby\" - Maria Sanchez (juriul recomandă schimbarea interpretului), „Lay Me Down\" - Zero şi „Surrender\" - Anda Adam. Pe 6 februarie, piesele vor fi postate în format audio, pe site-ul tvr.ro/eurovision. Selecţia naţională a competiţiei va avea loc pe 6 martie.

În selecţia naţională au fost înscrise 111 piese, iar preselecţia pentru concursul Eurovision 2010 s-a desfăşurat ieri, la sediul televiziunii de stat. Juriul a fost alcătuit din Călin Geambaşu - compozitor, Dana Dorian - critic muzical, Andrei Kerestely - compozitor, Sanda Cepraga - regizor muzical, Dida Drăgan - interpretă, Adrian Despot - compozitor, Cornel Fugaru - compozitor, Andrei Partoş - realizator emisiuni radio, Titus Andrei - realizator emisiuni radio, desemnat preşedintele juriului. Coproducătorii au fost reprezentaţi de Horia Romanescu (director programe TVR) şi Alexandru Catalan, iar selecţia s-a desfăşurat în prezenţa notarului public Sabina Mihai. Fiecare piesă a fost ascultată şi apreciată cu note de la 1 la 10, iar clasamentul final al pieselor a fost stabilit de totalul notelor obţinute de la fiecare dintre cei 11 juraţi. Astfel, chiar dacă regulamentul prevede selectarea unui număr maxim de 15 piese, juriul a decis să aleagă 16, pentru că ultimele trei piese au avut punctaj egal iar în cazul unor piese juraţii au solicitat compozitorilor să schimbe vocile.

În timpul jurizării, melodia „Poţi schimba\" (compozitori Robert Anghelescu şi Dragoş Dincă, interpreţi Bogdan Marin şi Marcel Pavel) a fost descalificată pe motiv că a fost interpretată înainte de data preselecţiei, încălcând astfel regulamentul. O altă melodie sosită prin poştă în ziua preselecţiei, din Canada, având ca dată de expediere ziua de 14 ianuarie, cu titlul „Eurovibe\" (compozitor şi interpret Inia Ghindă) a fost descalificată pe motiv de plagiat.