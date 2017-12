16 salariaţi constănţeni au murit şi alţi 97 au fost accidentaţi grav

După o jumătate de an în care au fost efectuate cîteva zeci de mii de controale la nivelul societăţilor comerciale din toată ţara, Inspecţia Muncii a tras linie şi a ajuns la concluzia că domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă reprezintă încă un domeniu problematic în economia românească. Controalele au evidenţiat faptul că cele mai multe accidente de muncă au la bază nerespectarea legislaţiei în domeniu sau încălcarea flagrantă a drepturilor salariaţilor de către angajatori, fapt care a determinat conducerea Inspecţiei Muncii să aplice un număr record de sancţiuni contravenţionale. Printre judeţele care ocupă locuri fruntaşe în clasamentul zonelor cu cele mai multe abateri de la legislaţia referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se numără şi Constanţa, mai ales că pe parcursul primului semestru al anului, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a înregistrat 103 accidente de muncă, în creştere comparativ cu anul trecut. Din totalul acestora, 16 s-au soldat cu decesul victimei, în vreme ce 97 de salariaţi s-au ales cu incapacitate temporară de muncă. Tot în creştere au fost şi accidentele colective, în urma cărora mai multe persoane au murit, însă nu este de neglijat nici indicele specific de raportare a numărului de victime, în creştere la mia de salariaţi. Pentru inspectorii de muncă cea mai "neagră" lună din an a fost iunie, cînd şase salariaţi ai societăţii constănţene "Minmetal" şi-au pierdut viaţa în cel mai mare accident petrecut în Portul Constanţa pe parcursul ultimilor ani. "De la începutul anului, am desfăşurat 9 acţiuni pe linia respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă la 3.267 de societăţi comerciale, şi alte şapte campanii naţionale organizate de Inspecţia Muncii. Cele 450 de sancţiuni contravenţionale au însumat 10 miliarde de lei vechi, iar pentru încălcarea normelor legale a fost sistată funcţionarea a 100 de echipamente tehnice", a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Marian Becheanu.