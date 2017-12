16 tone de peşte confiscate de la braconieri

În primele 11 luni ale acestui an, Direcţia Poliţiei de Frontieră (DPF) Constanţa a tras linie şi a contabilizat realizările şi nerealizările instituţiei şi a pregătit strategia pentru noul an. Potrivit ag. Marius Niculescu, purtătorul de cuvînt al DPF, în urma acţiunilor întreprinse pentru combaterea braconajului piscicol au fost depistate 555 de persoane şi s-au confiscat 61 bărci, 3.307 plase de pescuit, 16.483 kilograme de peşte diferite specii. Bilanţul activităţii Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa arată că, în acest an, au fost înregistrate 68 de cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat, iar în alte 32 de situaţii, zeci de persoane au fost reţinute pentru trafic de persoane. Poliţiştii de frontieră au interzis, din diferite motive, ieşirea din ţară a 2.777 de cetăţeni români şi a 80 de străini şi nu au permis intrarea în România a 512 cetăţeni străini. De-a lungul anului, angajaţii instituţiei au mai confiscat peste 6 kilograme de opium, un kilogram de aur, 14 pistoale şi puşti şi peste 1.300 de cartuşe de vînătoare şi cu gaze. De asemenea, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe persoane implicate în traficul cu autoturisme furate din străinătate dar şi furturi de motorină şi cărbune de pe navele aflate în marş pe Dunăre.