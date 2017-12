În fiecare an, pe 15 ianuarie, în toate şcolile şi localităţile din România sunt organizate manifestări dedicate marelui poet Mihai Eminescu. La Cumpăna, administraţia locală în colaborare cu Biblioteca Judeţeană I.N. Roman Constanţa şi elevii Grupului Şcolar Cumpăna vor deschide programul activităţilor culturale ale anului 2011. Astfel, sâmbătă 15 ianuarie 2011, ora 11:00, la sala mică a Casei de Cultură Cumpăna, vor fi celebraţi 161 de ani de la naşterea marelui poet român Mihai Eminescu, eveniment care se va desfăşura sub titulatura Mihai Eminescu - „Luceafărul culturii româneşti“ - 161 de ani de poezie eminesciană. „Grupului Şcolar Cumpăna îl vor omagia pe marele poet naţional prin momente literar-artistice şi prin reconstituirea atmosferei basmelor şi poeziilor eminesciene“, se arată într-un comuncat de presă.