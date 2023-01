1,65 miliarde lei plasați în cea de-a zecea emisiune de titluri de stat Fidelis derulată de Ministerul Finanțelor la BVB

Ministerul Finanțelor (MF) a atras 853,9 milioane lei și 162,7 milioane euro printr-o ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis), cu trei scadențe diferite, vândute pe piața de capital.

Prin cele zece oferte derulate în ultimii trei ani, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 15,2 miliarde lei (aproape 3,1 miliarde euro).

Titlurile de stat pot fi tranzacționate la BVB începând de vineri, 23 decembrie, în mod transparent, prin intermediarii autorizați.

„Parteneriatul statului român cu instituțiile pieței de capital oferă o platformă stabilă pentru economiile și investițiile persoanelor fizice care participă la emisiunile lansate în cadrul Programului FIDELIS. Continuitatea prin ediții trimestriale, condițiile avantajoase, precum și mecanismele bine dezvoltate ale sindicatului de intermediare și ale Bursei, atrag cu fiecare nouă emisiune noi investitori și oferă oportunități de reinvestire clienților care au accesat astfel de instrumente încă de la relansarea lor în 2020. Din cele patru ediții Fidelis oferite în acest an, oferta lunii decembrie, în care investitorii au plasat aproximativ 1,7 miliarde lei echivalent, reprezintă al doilea succes al anului după oferta lunii aprilie. Sumele importante investite în acest an, de aproximativ 6 miliarde lei echivalent, reflectă atât încrederea investitorilor în capacitatea statului român de a oferi instrumente sigure și avantajoase, dar și încrederea că banii lor sunt pe mâini bune, partenerii noștri fiind implicați cu profesionalism în derularea acestui proiect",a declarat Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor.



„Reluarea emisiunilor de titluri de stat Fidelis, în august 2020, a fost de bun augur atât pentru Statul Român, cât și pentru investitori și piața de capital și, totodată, demonstrează cooperarea fructuoasă dintre Stat și Bursă, fiind un parteneriat benefic pentru toți cei implicați. Cele peste 3 miliarde euro atrase de Ministerul Finanțelor prin emisiunile de stat Fidelis reprezintă 60% din valoarea cumulată a tuturor rundelor de finanțare derulate la BVB în ultimii trei ani, de 5,1 miliarde euro. Acest parteneriat nu se rezumă doar la titlurile de stat Fidelis, ci trebuie să amintim câteva rezultate obținute numai în acest an, respectiv schimbarea sistemului de taxare a câștigului pe piața de capital, dar și Strategia de dezvoltare a pieței de capital",a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.



„Titlurile de stat Fidelis sunt un bun prilej pentru foarte mulți români să facă primul pas pe în lumea investițiilor, iar pentru investitorii cu experiență, sunt un instrument util pentru diversificarea portofoliilor, mai ales în această perioadă în care este foarte greu să obții randamente peste nivelul inflației. Interesul românilor pentru aceste titluri de stat s-a văzut atât în valoarea record înregistrată în acest an, peste 1,2 miliarde euro, cât și prin faptul că, pe piața secundară, investitorii de retail au realizat peste 42.000 de tranzacții cu titluri Fidelis, în valoare de 360 milioane euro, cu peste 10,4 milioane de obligațiuni, reprezentând 13% din valoarea cumulată a primelor nouă oferte. De asemenea, interesul foarte ridicat se vede și prin cele aproape 11.000 de ordine de subscriere plasate în cea de-a zecea ofertă de vânzare pe piața primară",a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.



Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediată de sindicatul format dinBT Capital Partners(Lead Manager și Intermediar) șiBanca Transilvania(Grup de Distribuție), precum șiAlpha Bank România,Banca Comercială Română,BRD – Groupe Societe Generale(Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumpărate și prin 8 participanți eligibili.