16,7 milioane de dolari pentru Woody Allen, pentru a filma la Rio de Janeiro

Un studio de producţie cinematografică şi Primăria din Rio de Janeiro i-au propus cineastului american Woody Allen suma de 16,7 milioane de dolari, pentru ca oraşul lor să reprezinte locaţia unui viitor film al celebrului regizor, ce va fi turnat în 2012. Studioul Conspiraçao s-a angajat să participe cu suma de 15 milioane de dolari, iar Primăria din Rio de Janeiro, cu 1,7 milioane de dolari pentru a-l stimula pe renumitul regizor să filmeze în oraşul lor. Presa braziliană îl citează pe Claudio Loureiro, un specialist în publicitate brazilian, care i-a prezentat Oraşul Minunilor, în urmă cu o săptămînă, lui Letty Aronson, sora cineastului american, la rîndul ei producător de film. Acest film ar urma să fie turnat în 2012, deoarece agenda de lucru a lui Woody Allen este ocupată pînă în 2011.

Woody Allen a filmat deja în Europa, la Londra, pentru ”Match Point”, în 2005, la Barcelona, pentru ”Vicky Cristina Barcelona”. Va turna, în 2010, un alt film la Paris. Woody Allen, născut la New York, este unul dintre cei mai importanţi regizori de film, scenarişti şi actori americani. Îşi scrie scenariile, regizează şi joacă în majoritatea filmelor sale. Sursele sale de inspiraţie sînt literatura, sexualitatea, filosofia, psihologia, identitatea evreiască, cinematografia europeană şi oraşul New York, unde s-a născut şi a locuit dintotdeauna. Din 1969, cînd a realizat ”Take the Money and Run”, cineastul american a realizat, în medie, un film pe an. Printre acestea s-au numărat filme devenite clasice precum ”Annie Hall”, ”Manhattan” şi ”Zelig”, dar şi producţii mai puţin pretenţioase, precum ”Vicky Cristina Barcelona”.