17 echipe constănţene la start

Voleiul pe plajă continuă şi în acest sfârşit de săptămână la arenele special amenajate pe plaja de la Cazino. După ce miercuri au fost stabilite echipele campioane în întrecerea cadetelor şi cadeţilor, ieri au intrat în concurs junioarele şi juniorii. Competiţia a debutat cu faza calificărilor atât la feminin, cât şi la masculin, 43 de formaţii prezentându-se la start (22 la feminin şi 21 la masculin). Printre ele s-au numărat şi 17 echipe constănţene, zece fiind înscrise în competiţia feminină şi şapte în cea masculină. Cele care şi-au asigurat prezenţa pe tabloul principal au fost: CSS 1 Team 92 (Nicoleta Oprişan / Marina Cojocaru), CSS 1 Comedia (Florentina Ivanciu / Alecsandra Lepădatu), CSS 1 Piticele (Georgiana Tisianu / Mihaela Ozun), CSS 1 No name (Alexandra Zamfirache / Mădălina Alungulese), CSV 2004 Toco (Corina Comănici / Anamaria Voronianu) şi CSV 2004 M&L (Ana Maria Şerban / Monica Grigoraş) - la feminin; CSS 1 Constanţa (Antonio Anghel / Mustafa Alsibaei), CSS 1 Team Beach (Cristian Manole / Vlad Leu), CSS 1 B2 (Bogdan Szente / Bogdan Tudorache), CSS 1 Insomnia (Cosmin Goiceanu / Alexandru Iacob), CSS 1 Babilonia (Sebastian Petcu / Andrei Ion) şi CSS 1 Aviatorii (Alin Hristodorof / Octavian Lupea) - la masculin. În calificări, atât la băieţi, cât şi la fete, s-a jucat în sistem eliminatoriu, urmând ca pe tablourile principale să se joace în sistem dublă-eliminare. Aviatorii au pierdut meciul de intrare pe tabloul principal, însă au fost admişi printre primele 16 echipe, după ce organizatori au hotărât ca ultima echipă de pe tabloul de la masculin să fie stabilită prin tragere la sorţi. În competiţia feminină, CSS 1 Team 92 este principala favorită la câştigarea medaliilor de aur, fiind admisă pe tabloul principal cu cel mai mare punctaj. „Sperăm să obţinem titlul la junioare, după ce anul trecut ne-am impus la cadete. Cred că vom avea ceva meciuri dificile, dar nu ne temem de nimeni. Nu sunt echipe foarte bune. Am jucat cu ele şi la senioare şi nu ne-au făcut probleme”, a spus Marina Cojocaru. „Avem avantajul că noi jucăm împreună de patru ani, iar celelalte echipe s-au mai schimbat pe parcursul anilor. Cred că acesta este principalul nostru atu. Să sperăm că vom avea parte de vreme frumoasă” a declarat şi Nicoleta Oprişan. În sesiunea de după-amiază s-au disputat şi primele partide de pe cele două tablouri principale, iar astăzi, începând cu ora 10.00, se va juca pentru stabilirea semifinalistelor în cadrul ambelor întreceri. Întrecerea rezervată junioarelor şi juniorilor se va încheia sâmbătă, când sunt programate finalele competiţiei.