17% din autopsii sunt făcute în condiţii improvizate

Într-un raport al Institutului Naţional de Medicină-Legală “Mina Minovici” se arată că peste 18.700 de autopsii au fost efectuate anul trecut în România, numărul lor fiind în scădere faţă de 2009 şi 2010. Un procent important al acestora, 17%, continuă să nu fie realizate la sediul instituţiilor medico-legale, ci în condiţii mai mult sau mai puţin improvizate. Pentru a schimba această stare de fapt, ar trebui, în primul rând, ca toate serviciile de medicină legală judeţene (SMLJ) să aibă sală de autopsie şi mijloace de transport proprii. Potrivit aceluiaşi document, între 10 şi 20% dintre medicii legişti trebuie să efectueze necropsia unor cadavre prezentând un risc biologic considerabil (TBC activ, Hepatita B sau C, SIDA, putrefacţie avansată). În raport este menţionată şi repartizarea dizarmonică pe judeţe şi municipii a medicilor legişti, neexistând niciun fel de corelaţie cu populaţia judeţelor deservite. Astfel, foarte multe servicii de medicină legală judeţene se situează mult sub necesarul minim de un medic legist la 100.000 de locuitori: Ialomiţa 0,4; Olt 0,6; Vrancea 0,6; Călăraşi 0,6; Dâmboviţa 0,7. Reperul de un medic legist la suta de mii de locuitori nu reprezintă un maxim ideal, ci un minim aflat la limita funcţionalităţii sistemului medico-legal, se arată în raport. \"În situaţia când există un singur medic legist încadrat într-un serviciu judeţean de medicină legală, este iluzoriu să se vorbească de calitatea şi celeritatea activităţii judiciare\", susţin specialiştii. Potrivit raportului, există două SMLJ fără laborator de toxicologie, 13 nu au laborator de anatomie-patologică, iar 16 nu pot efectua nici cea mai elementară investigaţie serologică. În plus, majoritatea SMLJ care au laborator de toxicologie sunt capabile să efectueze doar determinarea alcoolemiilor, întrucât nu au mijloace de determinare a drogurilor stupefiante. Medicii legişti spun că au semnalat în mai multe rânduri această situaţie, considerată inacceptabilă mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană. Soluţiile la toate aceste probleme ar începe cu suplimentarea alocărilor bugetare pentru institutele de medicină legală şi dotarea acestora cu aparatură şi personal, având în vedere şi necesitatea asigurării investigaţiilor de laborator solicitate de SMLJ, consideră specialiştii. În raportul pe 2011 se mai precizează că, din totalul celor 18.745 de autopsii de anul trecut, 57% au fost pentru cazuri de moarte violentă, iar restul, pentru decese nonviolente.