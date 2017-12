1.700 cereri de garantare pentru credite „Prima Casă”

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a primit, pînă la sfîrşitul lunii august, 1.700 cereri de garantare pentru achiziţia de locuinţe în programul „Prima Casă”, cu o valoare totală de 67,1 milioane euro, din care a aprobat deja 1.200 de dosare. „Diferenţa (de 500 de cereri - n.r.) o reprezintă dosare aflate în analiză sau care necesită completarea documentaţiei. Valoarea solicitărilor de garantare depăşeşte 67,121 milioane de euro, media garanţiilor acordate situîndu-se în jurul valorii de 42.000 euro. Ritmul de sosire a solicitărilor de garantare se situează la aproximativ 150 dosare pe zi”, se arată într-un comunicat al Fondului. Numărul cererilor a crescut substanţial, de aproape trei ori, în ultimele două săptămîni ale lunii august, avînd în vedere că, pe 18 august, FNIGCIMM a anunţat că a primit, pînă la acea dată, 602 solicitări de garantare pentru acest program, în valoare de 25,2 milioane de euro. Topul pe judeţe, în funcţie de numărul de solicitări primite, cuprinde pe primele trei locuri municipiul Bucureşti şi judeţele Cluj şi Constanţa. Pe bănci, BRD este banca de la care au fost primite cele mai multe solicitări de garantare, urmată de BCR şi Banca Transilvania. „După prima etapă de derulare a programului Prima Casă, FNGCIMM a identificat unele soluţii de eficientizare a derulării programului.(...) Este însă nevoie şi de susţinerea beneficiarilor finali cărora, pentru a-şi proteja interesele, le recomandăm să negocieze în antecontractele de vînzare - cumpărare un termen de cel puţin 60 de zile pînă la finalizarea tranzacţiei”, se menţionează în comunicat. Termenul de analiză a solicitărilor de garantare este de maximum cinci zile lucrătoare, susţin reprezentanţii Fondului. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” plătesc un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii este Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator. Guvernul a stabilit pentru 2009 un plafon de garantare de un miliard de euro, iar la program participă 19 bănci.