Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a înmânat, sâmbătă, conducerii Centrului Pozitron din Oradea contractul de finanţare a investigaţiilor oncologice încheiat pe anul în curs, în cadrul programului naţional, cu Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS). Potrivit contractului, care este o premieră pentru sistemul sanitar din România, în acest an vor fi decontate 1.700 de investigaţii oncologice unităţii private din Oradea, alte 800 de investigaţii urmând să fie decontate unui centru similar din Bucureşti. “Încă din ianuarie ne-am gândit la opt programe şi subprograme naţionale de sănătate noi, între care şi la acesta”, a declarat ministrul Cseke. El a spus că în luarea deciziei privind finanţarea investigaţiilor oncologice din centrul orădean a luat în calcul faptul că, de la deschiderea unităţii, cu doi ani în urmă, aici au fost făcute peste o mie de investigaţii cu finanţare exclusiv privată. Pentru finanţarea celor 2.500 de investigaţii oncologice, Ministerul Sănătăţii a alocat în acest an zece milioane de lei. El a arătat că finanţarea se face în cadrul programului naţional de oncologie, în care a fost inclus un subprogram nou, care are ca scop “monitorizarea activă a bolnavilor oncologici”. Examinarea oncologică de tip PET/CT va putea fi efectuată doar la recomandarea unui medic specialist oncolog şi numai pentru bolnavii care au fost deja diagnosticaţi şi cărora li se aplică un tratament. Examinarea de tip PET/CT este cea mai modernă metodă de diagnostic în oncologie, rolul său fiind de a depista cu cea mai mare precizie dacă în organismul bolnavului au loc modificări maligne. Metoda se poate aplica atât pentru depistarea tumorii primare, cât şi pentru urmărirea eficacităţii tratamentului la pacienţii deja diagnosticaţi şi există numeroase cazuri în care, ca urmare a rezultatelor furnizate de investigaţia de tip PET/CT, medicul specialist a modificat schema de tratament administrată până atunci.