176 de note de la Titularizare au rămas neschimbate

Candidaţii la concursul de titularizare au aflat ieri rezultatele finale ale examinării, după soluţionarea contestaţiilor. La sesiunea din acest an, 250 de pretendenţi la titlul de cadru didactic au fost nemulţumiţi de notele obţinute şi au depus contestaţii. Dintre aceştia, 176 au rămas cu aceleaşi note, 67 şi-au mărit nota, iar 7 au obţinut o notă mai mică decît nota iniţială. „Modificările nu au schimbat ierarhia stabilită la evaluarea iniţială”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Florentina Reşit. Reamintim că, în acest an, s-au înscris la concursul de titularizare 2.368 de candidaţi, dintre care s-au prezentat doar 1.920. Au existat şi tentative de fraudă, cinci candidaţi fiind eliminaţi pentru că au încercat să copieze. Alţi 144 au părăsit sala de examen din motive medicale sau personale. În final, examenul de titularizare a fost susţinut doar de 1.772 de candidaţi. Dintre aceştia, doar 831 au obţinut note peste 7 (trei dintre ei reuşind performanţa de a lua nota 10) ceea ce le asigură un loc titularizabil. Cei care au obţinut note cuprinse între 5 şi 6,99 vor putea alege din posturile netitularizabile scoase la concurs de ISJ. În ceea ce-i priveşte pe cei care au luat note sub 5 (10 dintre ei au obţinut note cuprinse între 1 şi 1,99, 39 au obţinut note cuprinse între 2 şi 2,99, 108 au luat note între 3 şi 3,99, 115 au luat note cuprinse între 4 şi 4,99) ei pot încerca să obţină posturi de suplinitor în cadrul concursului de suplinire din august 2009. Concursul de titularizare va continua în perioada 22-29 iulie cu ocuparea locurilor prin repartizarea în şedinţe publice.