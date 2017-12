18 elevi ai Colegiului Pedagogic, cu teste pozitive TBC!

Aglomeraţie mare, ieri, la Dispensarul TBC din Cartierul Tomis III. 18 elevi ai Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (din totalul de 150 examinaţi), însoţiţi de părinţi, s-au prezentat la unitatea sanitară pentru a fi supuşi anchetei epidemiologice, după ce au fost depistaţi, în urma examinărilor IDR (specifice în depistarea TBC), cu suspiciune de boală. Reaminim că elevii au fost supuşi testărilor după ce, zilele trecute, un cadru didactic, profesor de sociologie şi istorie socială, care preda câteva ore şi la Colegiu, a fost depistat cu TBC, în prezent fiind internat. Dacă teoretic procedura părea una cât se poate de simplă pentru derularea anchetei epidemiologice, lucrurile n-au fost deloc aşa. Coordonatorul Dispensarului, dr. Alina Ştefan, a fost nevoită să „ţină piept” părinţilor, de-a dreptul revoltaţi, atunci când au aflat că propriii copii trebuie internaţi pentru alte investigaţii. „Nu vreau sub nicio formă să-mi las copilul în spital. Sigur o să plece de acolo cu mai multe boli. O să merg eu să-i fac ce trebuie în altă parte, departe de acel mediu”, a spus unul dintre părinţi. Un altul, la fel de revoltat, a luat medicul la rost că de ce trebuie să-şi interneze neapărat copilul şi de ce nu sunt toţi copiii colegiului chemaţi la cabinet. Explicaţiile şefului Dispensarului parcă erau în zadar.

MINUTE ÎN ŞIR PĂRINŢII AU ŢINUT-O PE-A LOR: COPIII NU AU CE CĂUTA ÎN SPITAL, PE MOTIV CĂ ACOLO VOR INTRA ÎN CONTACT CU BOLNAVI DE TBC ŞI SE VOR ÎMBOLNĂVI ŞI EI. DR. ŞTEFAN N-A CEDAT ŞI ŞI-A FĂCUT DATORIA PÂNĂ LA CAPĂT, EXPLICÂNDU-LE CĂ NU SUNT RISCURI PENTRU EI ŞI CĂ VERIFICĂRILE DE SPECIALITATE, SUB SUPRAVEGHERE MEDICALĂ, SUNT DOAR SPRE BINELE COPIILOR.

„Regulile nu sunt făcute de mine, regulile sunt făcute de specialişti ai Ministerului Sănătăţii”, a tot explicat şeful dispensarului. Culmea este că un elev, ce în urmă cu câţiva ani a avut boala, a refuzat continuarea examinărilor, semnând pe propria răspundere, la indicaţiile părinţilor. Într-un final, unii părinţi au înţeles şi au cedat presiunilor, aşa că au acceptat drumul spre Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare. Din totalul de 18, patru nu au ajuns ieri la spital. Trebuie spus că au fost şi părinţi care au înţeles de la bun început sensul anchetei epidemiologice. Corina Avrămuţă a venit cu fiul său, Alexandru, de 18 ani, la dispensar, pentru a urma paşii ce sunt indicaţi în asemenea situaţii, înţelegând importanţa continuării investigaţiilor în spital. „Sunt cadru medical şi ştiu ce este bine pentru fiul meu. Vom face tot ce ni se spune”, a spus mama băiatului. Reprezentanţi ai DSPJ au explicat că toţi pacienţii care ajung la Spitalul de Pneumoftizologie parcurg unele circuite, tocmai pentru a nu se intersecta cu pacienţii contagioşi, astfel că şi riscurile să ia boala sunt foarte mici.

EVITAREA „TRAGEDIILOR” Ce s-ar întâmpla dacă toate persoanele care apelează la serviciile spitalului s-ar îmbolnăvi? Ce s-ar întâmpla, însă, dacă toţi copiii care au refuzat continuarea investigaţiilor şi ar fi bolnavi de TBC ar reveni în colectivitate? „O tragedie”, au spus medicii. Tocmai din acest motiv, acest lucru nu este permis. „Dacă reprezentanţii unităţii de învăţământ le vor permite să revină în colectivitate vor fi sancţionaţi, şi dacă nici acest lucru nu i-ar împiedica, atunci vom ajunge să suspendăm cursurile unităţii de învăţământ”, a declarat directorul executiv al DPSJ, dr. Constantin Dina. El a explicat că, potrivit procedurilor medicale ce se impun în asemenea situaţii, copiii trebuie internaţi imediat pentru continuarea investigaţiilor medicale care vor confirma sau infirma boala. Până atunci, spun specialiştii, ei trebuie scoşi din colectivitate.

ŞAPTE FOCARE Şapte focare de tuberculoză (TBC) în aproximativ o lună, la nivelul judeţului nostru, este cifra semnalată de DSPJ. Este o situaţie fără precedent în ultimii ani, chiar dacă se poate constata, potrivit directorului executiv al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina, o scădere, per ansamblu, a numărului de cazuri de TBC. De data aceasta, însă, se poate constata o creştere în ceea ce priveşte numărul focarelor. „Nu putem vorbi despre o epidemie de TBC. Pentru a declara o epidemie trebuie semnalate, simultan, în mai multe zone, focare. Am avut şapte focare în decurs de aprox. o lună. Am avut cazuri la Valu lui Traian, Cumpăna, Agigea şi în municipiul Constanţa, în câteva unităţi de învăţământ. Jumătate dintre acestea sunt deja declarate închise”, a declarat directorul executiv, care a asigurat că echipele DSPJ îşi fac treaba aşa cum trebuie. Toate cazurile semnalate pe raza judeţului Constanţa au fost raportate la Centrul Naţional de Prevenire a Bolilor Transmisibile din cadrul Ministerului Sănătăţii, asigură dr. Dina. De asemenea, toate unităţile de învăţământ, mai exact încăperile frecventate de către persoanele bolnave sau cu suspiciune de boală au fost dezinfectate, iar persoanele din jurul suspecţilor au fost supuse anchetelor epidemiologice. În cazul Colegiului Naţional Pedagogic, dacă vor fi diagnosticaţi cu TBC dintre copiii suspecţi, cu testările IDR pozitive, ancheta epidemiologică se va relua, fiind supuşi unor noi testări toţi copiii din respectivele clase.

Ieri seară, medicii pneumologi au confirmat un caz de TBC în cazul unui elev care ajunsese deja la hemoptizie (eliminare de sânge prin tuse). La închiderea ediţiei, am primit informaţia potrivit căreia ar mai exista încă două suspiciuni de tuberculoză în cadrul Liceului „Ovidius”, în clasa a X-a, în care, săptămâna trecută, a fost confirmat un caz dintr-un focar familial. Vom reveni cu amănunte.

RECOMANDĂRI ŞI ATENŢIONĂRI MEDICALE Atât medici pneumologi, cât şi specialişti ai DSPJ atrag atenţia asupra stilului de viaţă pe care îl adoptă, în ultima perioadă, tinerii, alimentaţie tip fast-food, dar şi consumul de alcool, tutun sau substanţe interzise, încă de la vârste fragede. „Toate acestea nu fac altceva decât să ducă la scăderea imunităţii, astfel că şi riscul de a contacta boala este cu mult mai mare. De asemenea, oboseala, dar şi stresul pot fi şi ele considerate factori de risc”, a declarat directorul executiv al DSPJ.